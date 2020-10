Darkmoon Panayırı Dehşeti'yle Hearthstone'a dönüyorlar

Darkmoon Panayırı Dehşeti, 2016 yılında çıkan ve oyuncuların ilgin gösterdiği Hearthstone genişleme paketi, Kadim İlahların Fısıltıları'na (Whispers of the Old Gods) bir gönderme niteliğinde. C'Thun ve Yogg-Saron gibi sembolleşmiş minyonlar, şaşırtıcı yeni biçimleriyle geri dönerek oyunun seyrini değiştiren güçlerini yeniden oyunculara sunacak. Cüretkâr oyuncular, Kadim İlahların Fısıltıları'nın dehşet verici efsanevi minyonlarından ilham alınarak tasarlanan güçlü büyüler olan Kadim İlah Yadigârları'nın (Old Gods Artifacts) kudretinden faydalanabilecek. Bu habis etkiyi daha da öne çıkarmak oyuncular, Yozlaşma (Corrupt) etkisine sahip kartlara yönelebilecek. Bu kartlar, kendilerinden daha yüksek bedele sahip olan bir kart oynandığında önemli ölçüde güçleniyor.

Hearthstone Düellolar, arenanın pvp heyecanını tek kişilik maceraların asla tahmin edilemeyen ve sık sık aşırıya kaçan deste oluşturma deneyimiyle birleştiren yepyeni ve tamamen ücretsiz bir oyun modu. Tıpkı Arena'da olduğu gibi oyuncular, diğer insanlara karşı mücadele ederek 3 yenilgi almadan önce 12 zafere ulaşmaya çalışacak. Ancak Düellolar modunda oyuna kendi koleksiyonlarından hazırlanmış özel destelerle başlayıp her bir maçın ardından destelerine yeni kartlar ya da oyunun seyrini değiştiren hazineler ekleyecekler.

Oyuncular ayrıca Hearthstone Düellolar Kahramanlık (Heroic) modunu deneyerek oyun içi altın, kartlar, kart paketleri ve sihir tozu gibi ödüller için yarışabilecek. Düellolar'a Kahramanlık modunaoyun içi 150 Altın ya da belli bir ücret karşılığında alınabilen han biletiyle erişilebilecek.

Hearthstone Düellolar her yeni sezonla birlikte değişecek ve kart havuzu Hearthstone'un geniş kataloğundaki kartlar ve onlara uygun kahramanlar, kahraman yetenekleri ve hazinelerle güncellenecek. Çıkış sezonunun teması Büyücü (Wizard) Düelloları, Scholomance Akademisi genişleme paketinden eğitmenleri ve bilginleri içerecek.

Darkmoon Panayırı Dehşeti paketi için ön sipariş veren oyuncular (ayrıntılar aşağıda), ayrıca 22 Ekim'den 11 Kasım'a kadar yeni Düellolar oyun moduna erken erişim kazanacak. Tüm Hearthstone oyuncuları 12 Kasım tarihinden itibaren yeni oyun modunu deneyebilecek. Düellolar Betası'nın ve Düellolar 1. Sezonu'nun resmi başlangıç tarihininse 17 Kasım olması planlanıyor.

12 Kasım tarihinde oyuna gelecek baştan aşağı yenilenen ilerleme sistemi, Hearthstone'un bugüne kadarki en kapsamlı sistem güncellemesi olacak. Yeni sistem, hem başlayan hem yalnızca ara sıra deste kuran hem de hayatını kartlara adayan oyunculara düzenli olarak heyecan verici ödüller sunmayı amaçlıyor. Oyuna nelerin geleceğini kısaca açıklamak gerekirse: