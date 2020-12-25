Darkest Dungeon sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2016 yılında çıkan oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir? İşte, o bilgiler

DARKEST DUNGEON MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

DARKEST DUNGEON ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: