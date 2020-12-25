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Teknoloji
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir?

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Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir?
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Epic Games'in her gün ücretsiz vereceği oyunlardan birisi olduğu öne sürülen Darkest Dungeon için sistem gereksinimleri ile gündemde yer alıyor. En az Windows XP seviyesindeki bir işletim sistemi ile oynanabilecek olan Darkest Dungeon, 2 GB'lık RAM belleğine ihtiyaç duyuyor. İşte, Darkest Dungeon sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler

Darkest Dungeon sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2016 yılında çıkan oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir? İşte, o bilgiler

DARKEST DUNGEON MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

    • İşletim Sistemi: Windows XP
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
    • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

DARKEST DUNGEON ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

    • İşletim Sistemi: Windows 7+
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
    • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended
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