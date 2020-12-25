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Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir?
Epic Games'in her gün ücretsiz vereceği oyunlardan birisi olduğu öne sürülen Darkest Dungeon için sistem gereksinimleri ile gündemde yer alıyor. En az Windows XP seviyesindeki bir işletim sistemi ile oynanabilecek olan Darkest Dungeon, 2 GB'lık RAM belleğine ihtiyaç duyuyor. İşte, Darkest Dungeon sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler
Darkest Dungeon sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2016 yılında çıkan oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Darkest Dungeon sistem gereksinimleri nedir? İşte, o bilgiler
DARKEST DUNGEON MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended
DARKEST DUNGEON ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim Sistemi: Windows 7+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended
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