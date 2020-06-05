BBC Türkçe
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Danimarka'da bilim insanları koronavirüs örneği alan robot geliştirdi
Danimarka'da bilim insanları, Covid-19 şüphesi olan kişilerden örnek alan robot geliştirdi.
Araştırmacılar, bu sayede sağlık çalışanlarını riske atmadan örnek alınabileceğini söylüyor.
Reuters'ın haberine göre robotlar "çok yakında" kullanılmaya başlanacak.
Covid-19 şüphesi bulunan kişileri test eden sağlık çalışanları hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler arasında yer alıyor.
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