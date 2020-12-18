Dalgıç Tespit Sonarı geliştirildi

Su altı elektroniği ve akustiği alanlarında çalışmalar yürüten Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ, bu kapsamda Echorium Dalgıç Tespit Sonarı'nı geliştirdi.

İlk olarak kıyıda kurulu bir stratejik sanayi tesisinin güvenliğinde kullanılmaya başlanan sonar, daha sonra bir askeri üssün güvenliğinde görev aldı.

Dalgıç Tespit Sonarı, sahillerde yer yapan stratejik ve ekonomik değeri yüksek tesislere, limanlara, petrol platformlarına ve nükleer reaktörlere yönelik yüzücü, dalgıç, dalgıç intikal vasıtaları ve otonom su altı araçlarıyla düzenlenebilecek asimetrik saldırılara karşı keşif ve gözetleme yapmak, erken uyarıda bulunmak amacıyla üretildi.



Şirket, su altından gelebilecek tehditlerin operatöre ihtiyaç duyulmadan, uzak mesafelerden otomatik tespit edilebilmesine olanak sağlayan ve "7/24" çalışma özelliğine sahip sonarın yeni versiyonlarını geliştirdi.



Şirketin Mühendislik Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye su altında görev yapan milli, özgün ve yerli ürünler kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Dalgıç Tespit Sonarı'nın da bu kapsamda ortaya çıktığını ve bir sanayi tesisinde yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını belirten Öktem, sonarın yüksek performansla tesis güvenliğine katkı verdiğini ifade etti.



Öktem, daha sonra bir askeri üsse sonarın kurulumunu yaptıkları bilgisini vererek, "Kullanıcımızdan aldığımız geri beslemeler doğrultusunda ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Sistemi iyileştirme konusunda önemli katkılar aldık." dedi.



Görevdeki gemilere güvenli alan oluşturacak



Öktem, farklı ihtiyaçları dikkate alarak sonarın değişik versiyonlarını da ürettiklerini bildirdi.



Sonarın iskele bacaklarına ve yere yerleştirilebilen versiyonları üzerinde durduklarını anlatan Öktem, ayrıca portatif olarak görev yapabilen bir ürün geliştirdiklerini dile getirdi.



Öktem, bu sayede sonarın ekonomik, stratejik değeri yüksek bir deniz platformuyla kullanılabildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Platformunun nerede olduğundan bağımsız şekilde, sonarı pratik şekilde sallandırıp deniz koşullarına bağlı olarak 800 metre-1 kilometre çapında su altında güvenli alan ilan edebildiğimiz bir sistem yaptık. Sistemin performansı oldukça iyi. Askeri ve sivil kurumlar için çeşitli demolar gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de görev yapan gemilerimiz var. O gemileri Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları ile koruyoruz. Onların yetkinlikleri daha çok su üstünden, havadan ya da deniz altından gelecek büyük tehditleri önlemeye yönelik. Günümüzde sıklıkla kullanılan insansız deniz araçlarını, mini denizaltıları, dalgıcın kendisini bir fırkateynin tespit etmesi çok mümkün değil. Çünkü onun için tasarlanmamış. Dalgıç Tespit Sonarı ile gemi için su altında belli bir bölgeyi emniyetli hale getirmek mümkün olacak."



Öktem, sonarın Türkiye'nin sondaj gemilerinin güvenliğinin artırılması ya da NATO görevi kapsamında farklı sulara giden askeri gemilerin kendi emniyetlerini alması gibi görevler üstlenebileceğini belirtti.



VIP koruma için de tercih edilebilecek



Mehmet Hakan Öktem, sonarın katkı sağlayabileceği bir diğer alanın da VIP koruma olduğunu söyledi.



Öktem, "Önemli bir kişinin korunmasında koruma düzeyini artırmak, bu amaçla bölgede karakol yapan unsur sayısını azaltmak için Dalgıç Tespit Sonarı'ndan yararlanılabilir. Yine yüksek değerlerdeki deniz araçlarının güvenliğini sağlamak sonarın kullanım alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor." dedi.



