Daha fazla siber güvenlik profesyoneline ihtiyaç var

Her gün daha fazla kişi siber güvenlik uzmanı olmak istiyor. Bu durum, araştırmalarla da destekleniyor. Uluslararası Bilgi Sistemi Güvenlik Sertifikası Konsorsiyumu veya (ISC)'nin gerçekleştirdiği anketi cevaplayanların yüzde 69'u, siber güvenlik uzmanlığının iyi bir kariyer imkanı olduğunu belirtiyor.



Şu anda dünyada siber güvenlik alanında profesyonel olarak yer alan 2,8 milyon kalifiye birey var. Ancak (ISC)²'nin bir diğer araştırmasına göre ihtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanı sayısı dünya çapında yüzde 145 artarak 4,07 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Şirketlerin yüzde 65'inin bünyesinde yeterli sayıda siber güvenlik çalışanı bulunmuyor ve isteseler de bulmak pek kolay olmuyor. Bu sebeple kitle kaynağını çözüme dahil etmenin önemi her geçen gün artıyor.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi: “(ISC)²'nin anketini cevaplayanların yüzde 51'i, siber güvenlik profesyonellerini siber suçlara karşı savaşan iyi insanlar olarak tanımlıyor. Siber güvenlik alanında yaşanan uzman açığını gidermek için dünyadaki tüm siber güvenlik aktörlerinin aktif bir şekilde çalışması gerekiyor.”



