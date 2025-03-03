"Daha akıllı" Siri'nin gelmesi, yıllar sürebilir!

Haberin Devamı

Apple, üretici yapay zekâ çağında Siri'yi baştan yaratma konusunda sıkıntı yaşıyor.



Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin "gerçekten modernize edilmiş, karşılıklı konuşma yeteneğine sahip" Siri sürümünün iOS 20 ile, yani 2027 yılında piyasaya çıkartabileceğini söylüyor.



Tabii ki bunun anlamı, o güne dek Siri güncellemesi gelmeyecek demek değil. Siri'nin yeni bir sürümü Mayıs ayında karşımızda olacak.

Üstelik bu muhtemelen şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu Apple Intelligence özelliklerine sahip bir Siri olacak.



Gurman, bu Siri'nin "iki beyni" olacağını söylüyor. Biri alarm kurmak ve arama yapmak gibi eski komutlara yanıt verirken, diğeri kullanıcı verilerini de kullanabilen ve daha gelişmiş sorgulara yanıt verebilen bir beyin olacak.



Bu iki beyni bir araya getiren sistemin ise bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WDC) duyurulacağı ve 2026 yılının baharında final sürümünün indirilebilir olacağı tahmin ediliyor.



Gurman, ancak bundan sonra Apple'ın Siri'ye gerçekten gelişmiş yetenekler kazandırabileceğini, bunun da 2027 yılında tamamlanacağını belirtiyor.



Yani Apple daha gelişmiş bir Siri sunacak, ancak zamanı gerçekten belirsiz.