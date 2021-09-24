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D3Dx9_43.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? Lol'e girişte D3Dx9_43.dll hatası çözümü

#LOL#Oyun#D3dx9_43.Dll Hatası Nedir
D3Dx9_43.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir Lole girişte D3Dx9_43.dll hatası çözümü

Bilgisayarlar günümüzdeki önemli teknolojik aletlerdir. Bu cihazlar ile pek çok işi yapmak ve bunun yanında oyun oynamak mümkündür. Bazı oyunlarda D3dx9_43.dll hatası görülebilmektedir. D3dx9_43.Dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? LOL'e girişte D3dx9_43.Dll hatası çözümü nasıldır detayları ile derledik.

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DLL dosyaları oyunlarda var olan bir dosyadır. Bu dosyaların zarar görmesi halinde indirilen oyunlar ve programlar çalışmaz. D3dx9_43.dll hatası da sıklıkla görülen dosya hatalarından bir tanesidir. Bu hatanın neden meydana geldiği ve nasıl çözüleceği merak konusu olmaktadır.

D3DX9_43.DLL HATASI NEDİR?

D3dx9_43.dll hatası sıklıkla görülen hatalardan biridir. Bu hata çok sıkıntılı değildir. Bir çok çözüm yolları bulunmaktadır. Bir takım DLL dosyaları genel kategorisinde yer almaktadır. İndirilen oyunun yanında farklı dosyalarda da bulunmaktadırlar. Bu durum pek çok yazılım geliştirici için kolaylık sağlamaktadır. Bu dosyaların bilgisayarda olmaması halinde indirilen program ya da oyun çalışmayabilir.

Bu gibi bir durum ile karşılaşıldığı zaman DLL dosyasının uygun yere eklenmesi gerekmektedir.

D3DX9_43.DLL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

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D3dx9_43.dll hataları program yüklerken ya da Windows başlatma ve kapatma durumunda meydana gelebilmektedir. Bunun yanında Windows İşletim Sistemi yüklenirken de meydana gelebilmektedir.

D3dx9_43.dll hatasını çözmek oldukça kolaydır. Bunun için D3dx9_43.dll dosyasını manuel şekilde indirerek System32 klasörüne eklenip sorun çözülebilir. 64 bit işletim sistemi olan bilgisayarlarda ise dosyanın SysWOW64 klasörüne eklenmesi gerekmektedir.

LOL'E GİRİŞTE D3DX9_43.DLL HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Bu hatanın giderilmesi için öncelikle D3dx9_43.dll dosyasının indirilmesi gerekir. RAR klasörü içindeki dosya çıkarılır. Eğer bilgisayar 32 bit işletim sistemine sahip ise o zaman System32 klasörüne eklenmelidir. 64 bit işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda ise dosyanın SysWOW64 klasörüne eklenmesi gerekir. Bu işlem yapılırken onay istenmesi halinde onayın verilmesi gerekmektedir. Bu işlemler yerine getirildikten sonra D3dx9_43.dll hatası ortadan kalkacaktır.

 

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