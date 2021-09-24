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D3Dcompiler_43.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? Photoshop D3Dcompiler_43.dll hatası çözümü

#Bilgisayar#Photoshop#D3dcompiler_43.Dll Hatası Nedir
D3Dcompiler_43.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir Photoshop D3Dcompiler_43.dll hatası çözümü

Bilgisayarlar günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadır. Bazen çeşitli işleri yapmak için bazen de oyun oynamak için bu cihazları kullanırız. İşler yolunda gitmediği zaman bilgisayarlar bir takım hatalar verebilmektedir. D3dcompiler_43.Dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? Photoshop D3dcompiler_43.Dll hatası çözümü nasıldır tüm detayları ile derledik.

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Bilgisayarlara bazen virüs bulaşabilir. Virüs diye adlandırılan bu yazılımlar kötü yazılımlardır ve bilgisayara zarar verebilmektedir. Bilgisayara virüs bulaşması sebebi ile D3dcompiler_43.Dll hatası oluşabilmektedir. İnsanlar bu hata ile karşılaştıkları zaman nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar.

D3dcompiler_43.Dll Hatası Nedir?

Bilgisayara virüs bulaşması nedeni ile bazı dosyaların indirilmesinde sıkıntılar yaşanabilir. D3dcompiler_43.Dll hatası da bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Kişiler D3dcompiler_43.Dll hatası alıyorlarsa bunun sebebi D3dcompiler_43.Dll isimli dosyanın virüsler nedeni ile yüklenememesinden kaynaklanmaktadır.

D3dcompiler_43.Dll Hatası Nasıl Düzeltilir?

D3dcompiler_43.Dll hatası bilgisayar kullanıcılarının karşılaşabileceği hatalardan bir tanesidir. Bu hata sonucunda kullanıcılar çözüm yolu arayışına girmektedir. D3dcompiler_43.Dll hatasının neden meydana geldiği insanlar tarafından merak edilmektedir.

D3dcompiler_43.Dll hatasının meydana gelmesinin nedeni D3dcompiler_43.Dll isimli dosyanın zarar görmesinden kaynaklanır. Bu dosya zarar gördüğü zaman kişilerin karşısına D3dcompiler_43.Dll hatası çıkmaktadır. Bu hatanın giderilmesi için D3dcompiler_43.Dll dosyasının internet üzerinden indirilmesi gerekmektedir. Bu dosya indirilirken bilgisayarın 32 bit ya da 64 bit olmasına dikkat edilerek bu işlemin yapılması gerekmektedir.

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Photoshop D3dcompiler_43.Dll Hatası Çözümü Nasıldır?

D3dcompiler_43.Dll hatası çoğunlukla oyunlarda ve grafik tabanlı uygulamalarda görülmektedir. En fazla görülen hatalardan bir tanesidir. Bu hata; kurulum aygıtlarındaki problemler, dosyanın hatalı bir şekilde indirilmesi gibi sebepler ile olabilmektedir.

D3dcompiler_43.Dll hatasının giderilebilmesi için System File Checker komutu çalıştırılarak hata giderilebilir. DirectX uygulamasının güncellenmesi ile de sorun çözüme ulaştırılabilmektedir. Bunun dışında hatanın giderilmesi için oyun ya da uygulamanın tekrar kurulması da gerekebilmektedir. D3dcompiler_43.Dll dosyası indirilerek de hata çözüme kavuşturulabilmektedir.

 

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