Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri için resmi platform olan Steam'den açıklama geldi. Steam'in yayımlamış olduğu Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri metni içerisinde yer alan biligilere göre oyunun minimum i5 işlemci ve 8 GB RAM ihtiyacı bulunuyor. Diğer taraftan ekran kartı olarak da en az GTX 780 veya RTX 470 kullanılması öneriliyor. İşte, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

70 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: