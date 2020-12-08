Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler?
Cyberpunk 2077, ön siparişe açılmasıyla birlikte önerilen sistem gereksinimleri ile araştırılmaya başlandı. Night City kentinde geçen açık dünya oyununu yüksek seviyede oynamak için ise en yeni ekran kartları bile yetersiz kalıyor. Peki, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, oyun hakkında detaylı bilgiler
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri için resmi platform olan Steam'den açıklama geldi. Steam'in yayımlamış olduğu Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri metni içerisinde yer alan biligilere göre oyunun minimum i5 işlemci ve 8 GB RAM ihtiyacı bulunuyor. Diğer taraftan ekran kartı olarak da en az GTX 780 veya RTX 470 kullanılması öneriliyor. İşte, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD önerilir
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
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