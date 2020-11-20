Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu

Nvidia, CD PROJEKT RED'deki ekiplerle yeni bir oyun montajıyla tamamlanan bir oyun geliştirici video röportajı yayınladı. Yayınlanan video, DXR ışın izleme ve NVIDIA DLSS ile oynanış ve ortamı daha kapsamlı hale getirmek için bu teknolojilerin kullanımına dair bilgiler içeriyor. Videoda dikkat çeken konu ışın izlemenin oyundaki gündüz / gece döngüsünde yaptığı fark olarak karşımıza çıkıyor. Video, daha önce yayınlanmamış birçok oyun sahnesine yer vererek Night City'deki sıradan bir günü çarpıcı olarak gözler önüne seriyor.

RTX özelliği sayesinde oyundaki olası her yüzey ışın izlemeli yansımalarla görülüyor, önemli ölçüde geliştirilmiş gölgeler doğal olarak yumuşuyor ve keskinleşiyor. Mağazalar, sokaklar ve binalar yayılımlı aydınlatmayla gerçekçi bir şekilde aydınlatılıyor ve genel olarak oyundaki dünya gerçekçi ayrıntılarıyla dikkat çekiyor.



Cyberpunk 2077 için Önerilen Sistem Gereksinimleri

CD PROJEKT RED ayrıca Cyberpunk 2077 için önerilen sistem gereksinimleri RTX özelliğiyle oyunu deneyimlemek için önerilen ekran kartlarını içerecek şekilde güncelledi. GeForce RTX 3070, ışın izleme için resmi olarak önerilen ekran kartı olarak yer alıyor.

Yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 10 Aralık'ta piyasaya sürülecek. GeForce RTX bilgisayarlar bu oyunda DXR ışın izlemeli yansımalar, dağınık aydınlatma, ortam kapanması ve gölgelerin yanı sıra NVIDIA DLSS ile zenginleştirilecek.

Bir GeForce RTX PC veya dizüstü bilgisayarı olmayan oyuncular NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW aracılığıyla piyasaya sürüldüğünde RTX ile geliştirilmiş Cyberpunk 2077'yi oynayabilecek. GeForce NOW, düşük kaliteli teçhizatlara Cyberpunk 2077'yi RTX özelliği açık olarak yayınlama gücü verecek. Cyberpunk 2077’yi buluttan akışla tüm cihazlarda ve Steam, UPlay ve Epic Games Store gibi mağazalardaki mevcut PC kitaplığında anında oynanabilecek.



