Cyberpunk 2077 şimdiden The Witcher 3'ü geride bıraktı

CD Projekt Red'in geliştirdiği Cyberpunk 2077, yine aynı şirkete ait The Witcher 3'e karşı bir adım önde başladı. Ön sipariş sürecine bakıldığında Cyberpunk 2077'nin önde gittiği bilgisi paylaşıldı. Ancak satış adedi belirtilmedi.

Satışların yüzde 50'sinden fazlasının dijital platformlar üzerinden satılması beklenen Cyberpunk 2077; PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformları için satışa sunulacak.

Oyunun öne çıkan bir diğer özelliği de Türkçe alt yazı desteğine sahip olması ve PS5 ile Xbox One S|X için de özel sürümlerin kullanıcılara sunulacak olması.



Oyunun resmi YouTube kanalında paylaşılan son videoda Cyberpunk 2077 hem PS4 hem de PC'de test edildi ve oyunun PC sürümünün grafikler söz konusu olduğunda daha başarılı olduğu görüldü.



