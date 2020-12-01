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Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 şimdiden The Witcher 3'ü geride bıraktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 şimdiden The Witcher 3'ü geride bıraktı
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10 Aralık tarihinde satışa sunulması planlanan Cyberpunk 2077 için geri sayım sürerken, oyunun ön sipariş adedinin The Witcher 3'ü geride bıraktığı ortaya çıktı.

CD Projekt Red'in geliştirdiği Cyberpunk 2077, yine aynı şirkete ait The Witcher 3'e karşı bir adım önde başladı. Ön sipariş sürecine bakıldığında Cyberpunk 2077'nin önde gittiği bilgisi paylaşıldı. Ancak satış adedi belirtilmedi.

Satışların yüzde 50'sinden fazlasının dijital platformlar üzerinden satılması beklenen Cyberpunk 2077; PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformları için satışa sunulacak.

Oyunun öne çıkan bir diğer özelliği de Türkçe alt yazı desteğine sahip olması ve PS5 ile Xbox One S|X için de özel sürümlerin kullanıcılara sunulacak olması.

Cyberpunk 2077 şimdiden The Witcher 3ü geride bıraktı

Oyunun resmi YouTube kanalında paylaşılan son videoda Cyberpunk 2077 hem PS4 hem de PC'de test edildi ve oyunun PC sürümünün grafikler söz konusu olduğunda daha başarılı olduğu görüldü.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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