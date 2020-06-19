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Teknoloji
Haber Giriş: 19.06.2020 - 08:28,Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 iki ay daha gecikecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 iki ay daha gecikecek
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Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 için 'gecikme' haberi geldi. Şirket, oyunu iki ay daha geç piyasaya sürmeyi planlıyor.

The Last of Us Part 2'nin bugün itibarıyla satışa sunulmasının ardından beklenen bir başka oyun da Cyberpunk 2077'den başkası değil. Ancak oyunun yapımcı şirketi olan CD Project, konuyla ilgili yaptığı açıklamada CyberPunk 2077'nin 19 Kasım 2020'de satışa sunulacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada oyunun henüz hazır olmadığına dikkat çekilirken, oyunun hem içerik hem de oynanış anlamında tamamlanmış durumda olduğunu belirtildi. Devasa bir dünyaya sahip olması nedeniyle üzerinden geçilecek devasa sayıda 'şey'in bulunduğunu dile getiren CD Project, bu iki aylık ek zaman dilimini iyi değerlendireceklerini kaydetti.

Ancak yayıncılar oyunu erkenden deneyimleyebilecek. 25 Haziran tarihinden itibaren editörler, oyun ön-incelemelerini mecralarında paylaşabilecek. Ancak son kullanıcının biraz daha beklemesi gerekecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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