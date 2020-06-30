Cyberpunk 2077 için 25 dakikalık oynanış videosu geldi
The Witcher serisini oyunculara ulaştırarak adından söz ettiren ve bugün için Ubisoft'tan bile daha ön planda olan CD Projekt Red'in beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı, oyuna ait 25 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.
Oyuncuların uzun süredir dört gözle beklediği rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, gümbür gümbür geliyor. The Last of Us Part 2 ile birlikte yılın oyunu olması beklenen Cyberpunk 2077'nin geçtiğimiz günlerde 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Bugün ise 25 dakikalık oynanış videosu daha geldi.
Videoda sadece kahramanımızla oyunda ilerliyoruz; ancak arka planda oyunu anlatan bir yorumcu bulunmuyor. Yani kendinizi oyunda hissetmemeniz için hiçbir sebep yok.
4K ve 30 fps formatında kaydedilen görüntülerin PC'den elde edildiği dikkat çekerken, ışın izleme efektinin aktif hale getirilmediği de görülüyor. Diğer bir deyişle izleyeceğiniz bu videonun grafik kalitesi, bugünün oyun konsollarını yansıtıyor.
Planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Cyberpunk 2077, 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak.
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