Cyberpunk 2077 hızla kan kaybediyor

Steam üzerinden satışa sunulmasıyla birlikte ilk günlerinde 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarı gösteren Cyberpunk 2077, zaman geçtikçe oyuncularını hızla kaybetmeye başladı. Öyle ki, bugünlerde oyunda eş zamanlı olarak 200 bin oyuncuya rastlamak bile zorlaştı.

CD Projekt'in bir diğer oyunu olan The Witcher 3'e göre daha hızlı kan kaybeden Cyberpunk 2077, üç haftada oyuncularının büyük bir bölümünü kaybederken, bu süre The Witcher 3'te üç ayı bulmuştu.

Satışa sunulmasının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından yapımcı şirketten yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, bugüne dek 13 milyon lisanslı kopya sattı. Ancak güncel rakamlar henüz paylaşılmış değil.

Oyunun bu denli hızlı oyuncu kaybetmesinde en önemli sebep elbette beklentileri karşılayamamak. Pek çok teknik kusurla satışa sunulan Cyberpunk 2077, özellikle Sony cephesinde büyük yankı uyandırdı ve pek çok oyuncu para iadesi talebinde bulundu.



Tüm bu gelişmelerin ardından Sony de oyunu PS Store üzerinden kaldırarak oyuna büyük bir darbe indirmiş oldu. Bu nedenle Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayısını artırmak için önce PS Store'a girmesi gerekiyor. Ancak Sony'nin mağazasına girmek için önce hatalardan oyunun ayıklanması şart.

Yatırımcılarını da hayal kırıklığına uğratan Cyberpunk 2077'nin mimarı CD Projekt, yatırımcılarını yanılttığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.





