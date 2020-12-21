Cyberpunk 2077 hayalleri yıktı, iade eden edene

10 Aralık'ta satışa sunulan ve oyun konsolları ile birlikte PC üzerinden de oynanabilen Cyberpunk 2077, büyük bir beklentiyle geldi. Oyuncular, The Witcher 3'ün başarısının ardından yapımcı şirket olan CD Projekt'in 'çok iyi' bir oyun çıkaracağını umuyordu. Ancak beklentiler tersine çıktı.

Oyun pek çok hatayla dolu gelirken, PS4 sahiplerinin oyunu iade etmek için Sony destek hattını aradığı ve para iadesini aldığı belirtildi.

Grafik tarafında oldukça etkileyici bir oyun olan Cyberpunk 2077, çok yüksek seviyede sistem gereksinimlerine sahip ve bu sağlanmadığında performans hayli düşüyor. Özellikle de PS4 gibi eskiyen oyun konsollarında oyunun performansı 'çok kötü' olarak nitelendiriliyor.

PS4 konsollarının 30 FPS'ye dahi ulaşmakta zorluk çektiği ifade edilirken, yer yer 15 FPS seviyeleri görülüyor. Oyuncular da bu noktada çareyi para iadesi almakta buluyor.



SONY, MAĞAZASINDAN OYUNU KALDIRDI

Birçok hatayla beraber satışa sunulan oyunla ilgili gelen şikayetler ve para iade taleplerinin artmasıyla birlikte Sony önemli bir karar aldı, Cyberpunk 2077 PS Store kataloğundan kaldırıldı.

Cyberpunk 2077'nin PC'lere kıyasla oldukça kötü performans göstermesi, Sony'nin bu kararında etkili oldu. Ancak şirket, oyunu kaldırırken kullanıcılarına para iadesi yapılacağını da duyurdu.

Türkiye'yi de kapsayan kararın ardından Sony'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız. SIE ayrıca Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldırılacaktır. Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın aldığınızı onayladıktan sonra para iadesi işlemine başlayacağız. Para iadesinin tamamlanmasının ödeme yönteminize ve finansal kurumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın."



YATIRIMCILAR DAVA AÇIYOR

Cyberpunk 2077'nin başına gelenler bunlarla da sınırlı değil. New York Times'ın son haberine göre CD Projekt büyük bir davayla karşı karşıya. Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmaya hazırlanıyor.

Bunun sebebi ise Cyberpunk 2077'nin büyük bir beklenti yaratarak şirketin piyasa değerini yükseltmesi ve hayal kırıklığı yaratmasıyla hisse değerinin hızla düşüşe geçmesi.

GÜNCELLEMELERLE HATALARINI KAPATIYOR

Yapımcı şirket, oyuna sık sık güncelleme çıkıyor ve keşfedilen birçok hatayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Oyun otoriteleri, oyunun vaktinden çok önce çıktığı konusunda hemfikir.



