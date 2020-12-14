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Teknoloji
Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 hayal kırıklığı yarattı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 hayal kırıklığı yarattı
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Uzun bir süredir dört gözle beklenen Cyberpunk 2077, beklentilerin aksine pek çok hatayla gelince hayal kırıklığı yarattı. Özellikle de PS4'teki kötü performansı nedeniyle Sony tarafından para iadeleri yapılıyor.

10 Aralık'ta satışa sunulan ve oyun konsolları ile birlikte PC üzerinden de oynanabilen Cyberpunk 2077, büyük bir beklentiyle geldi. Oyuncular, The Witcher 3'ün başarısının ardından yapımcı şirket olan CD Projekt'in 'çok iyi' bir oyun çıkaracağını umuyordu. Ancak beklentiler tersine çıktı.

Oyun pek çok hatayla dolu gelirken, PS4 sahiplerinin oyunu iade etmek için Sony destek hattını aradığı ve para iadesini aldığı belirtildi.

Grafik tarafında oldukça etkileyici bir oyun olan Cyberpunk 2077, çok yüksek seviyede sistem gereksinimlerine sahip ve bu sağlanmadığında performans hayli düşüyor. Özellikle de PS4 gibi eskiyen oyun konsollarında oyunun performansı 'çok kötü' olarak nitelendiriliyor.

PS4 konsollarının 30 FPS'ye dahi ulaşmakta zorluk çektiği ifade edilirken, yer yer 15 FPS seviyeleri görülüyor. Oyuncular da bu noktada çareyi para iadesi almakta buluyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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