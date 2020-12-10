Cyberpunk 2077, GTA 5'i solladı

CD Projekt tarafından geliştirilen ve oyuncuların uzun bir süredir beklediği Cyberpunk 2077 bugün itibariyle tüm platformlarda satışa çıktı. Kullanıcılar PS4, Xbox One ve PC sürümlerini edinebilecek. Diğer yandan oyun, ücretsiz olarak PS5 ve Xbox Series S|X güncellemesi de alacak.

İnceleme puanları hayli yüksek olan Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamaya göre ilk günden 7 milyondan fazla sattı. Bu da 500 milyon doların üzerinde bir gelir anlamına geliyor.

Bugüne dek GTA 5, 7 milyonluk satışla rekorun sahibiydi. Ancak Cyberpunk 2077, bu rekoru GTA 5'in elinden alarak ilk sıraya yükseldi. Türkçe alt yazı desteği de bulunan oyunla ilgili ilk incelemelerde oyunun beğenildiği, ancak oyun bünyesinde pek çok hatanın yer aldığı belirtildi.

Oyunun PS5 ve yeni nesil Xbox sürümleri ise gelecek yıl oyunculara sunulacak.



