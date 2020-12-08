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Teknoloji
Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 beğenildi, ama içi hatalarla dolu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 beğenildi, ama içi hatalarla dolu
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Uzun bir süredir beklenen ve 10 Aralık'ta satışına başlanacak olan Cyberpunk 2077, her ne kadar oyuncular tarafından beğenilse de, oyunda pek çok 'bug' yani hatanın bulunduğu yorumları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube hesabından oyuna ait oynanış görüntüleri yayınlanmıştı. Hem PS4 hem de PC üzerinden oyunun görüntüleri ekrana yansıtılırken, oyun büyük beğeni toplamıştı.

10 Aralık'ta satışa çıkacak olan oyunu önceden inceleme şansı bulanlar ise Metacritic üzerinden puanlarını paylaştı. Pek çok yayın, yüksek puanlar verirken oyunda sayıca pek çok hata bulunduğu da belirtiliyor.

Oyunu inceleyenlerin pek çoğu, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla ses getirecek bir RPG deneyimi sunduğunu ifade ederken, Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu vurgulanıyor.

Cyberpunk 2077 beğenildi, ama içi hatalarla dolu

Oyunun zayıf tarafı ise dövüş dinamikleri olacak. Oyunun yapımcısı olan CD Projekt, aynı eleştiriyi bir diğer popüler oyunu olan Witcher 3'te de almıştı.

İşte Cyberpunk 2077'nin Metacritic puanları:

Windows Central -- 100
Gameblog.fr -- 100
IGN Japan -- 100
M3 -- 100
TheGamer -- 100
VG247 -- 100
VGC -- 100
GameSpew -- 100
GamesRadar+ -- 100
Stevivor -- 95
Areajugones -- 95
MGG Spain -- 94
Vandal -- 93
GameWatcher -- 90
IGN -- 90
RPG Site -- 90
Game Informer -- 90
Carole Quintaine -- 90
Eurogamer Italy -- 90
Everyeye.it -- 90
JeuxActu -- 90
Millenium -- 85
Screen Rant -- 80
Trusted Reviews -- 80
PC Gamer -- 78
Gamespot -- 70
GamesBeat -- 60

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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