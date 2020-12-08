Cyberpunk 2077 beğenildi, ama içi hatalarla dolu

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube hesabından oyuna ait oynanış görüntüleri yayınlanmıştı. Hem PS4 hem de PC üzerinden oyunun görüntüleri ekrana yansıtılırken, oyun büyük beğeni toplamıştı.

10 Aralık'ta satışa çıkacak olan oyunu önceden inceleme şansı bulanlar ise Metacritic üzerinden puanlarını paylaştı. Pek çok yayın, yüksek puanlar verirken oyunda sayıca pek çok hata bulunduğu da belirtiliyor.

Oyunu inceleyenlerin pek çoğu, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla ses getirecek bir RPG deneyimi sunduğunu ifade ederken, Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu vurgulanıyor.



Oyunun zayıf tarafı ise dövüş dinamikleri olacak. Oyunun yapımcısı olan CD Projekt, aynı eleştiriyi bir diğer popüler oyunu olan Witcher 3'te de almıştı.

İşte Cyberpunk 2077'nin Metacritic puanları:

Windows Central -- 100

Gameblog.fr -- 100

IGN Japan -- 100

M3 -- 100

TheGamer -- 100

VG247 -- 100

VGC -- 100

GameSpew -- 100

GamesRadar+ -- 100

Stevivor -- 95

Areajugones -- 95

MGG Spain -- 94

Vandal -- 93

GameWatcher -- 90

IGN -- 90

RPG Site -- 90

Game Informer -- 90

Carole Quintaine -- 90

Eurogamer Italy -- 90

Everyeye.it -- 90

JeuxActu -- 90

Millenium -- 85

Screen Rant -- 80

Trusted Reviews -- 80

PC Gamer -- 78

Gamespot -- 70

GamesBeat -- 60



