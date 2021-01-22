CV yerini sosyal medyaya bırakıyor

Bir şirkette iş başvurusu yapmak için normal şartlarda insan kaynaklarına CV bırakırız. Teknolojinin gelişimi ile birlikte bu artık yerini farklı kaynaklara bıraktı. Artık özgeçmişimizi internet siteleri üzerinden doldurduğumuz elektronik CV’lerde oluşturuyoruz.

Dünyaca ünlü sosyal ağ Linkedin’in CV’den daha güçlü olduğunu işaret eden bilişim uzmanı Kaan Gülten, kariyer basamaklarını tırmanırken, hangi okulu bitirdiğimiz kadar neler yaptığımızın önem kazandığını ve bunları sosyal platform sayesinde kuracağımız bağlantılar aracılığı ile rahatlıkla sergileyebileceğimizi belirtti.

Takip Etmek ile Bağlantı Kurmanın Farkı

Linkedin gibi iş dünyasının takip ettiği sosyal medya araçlarının bağlantı kurmak amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Gülten, platformun diğerlerinden ayrıldığı yönlere dikkat çekti. “Linkedin, diğer sosyal mecralardan farklı özelliklere sahiptir. İş dünyasının takip ettiği bir yer olması haricinde ‘takip etme’ değil, ‘bağlantı kurma’ üzerine kuruludur. Yani sektörünüzdeki kanaat önderleri ile kurduğunuz bağlantılarla daha fazla etkileşim yani iletişim içerisinde olursunuz”

Gelecekte Çalışmayı Düşündüğünüz Şirkete Önceden Ulaşın

İş dünyasında hemen herkesin bulunduğu bir platform olan Linkedin, kişilerin ileride çalışmayı düşündüğü şirket yöneticisi ile de bağlantı kurularak başarıları olunan alanları paylaşarak temasa geçebileceğini ifade eden Gülten, sözlerine şöyle devam etti:

“İleride, bulunduğunuz şirketten daha üst seviye bir yere geçmeyi düşünüyorsanız, bugünden orayı yöneten yetkili ile Linkedin üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Böylece yaptığınız işleri, başarılarınızı, yeteneklerinizi, işinizle ilgili bakış açınızı paylaştığınızda dikkat çekecektir. Dolayısıyla bu yönetici ile karşılıklı ilişki kuracak ve en azından paylaşımlarınızla aklında yer edeceksiniz. Bu açıdan baktığımızda yepyeni firmaya CV bırakmak ve aranmayı beklemek yerine bu şekilde kariyerinizin köşe taşlarını döşeyebilirsiniz”

Kullanılacak Filtreler ile Pazarlama Hedeflerinizi Tutturabilirsiniz

Sosyal ağ sayesinde pazarlama hedeflerine de kullanılacak filtreler aracılığı ile kısa sürede varılabileceğinin altını çizen Gülten, sosyal mecra üzerinden pazarlama stratejileri de geliştirilebileceğine dikkat çekti. “Linkedin sayesinde doğrudan iletişim ve pazarlama çalışmalarında filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz. Sadece ilgilendiğiniz sektördeki kişiler, şirket ölçeği, pozisyon, şehir gibi odak çalışma özelliklerini girdiğiniz zaman nokta atışı pazarlama imkanı sunuyor. Bu açıdan baktığımız zaman en yüksek müşteri ve iş potansiyeli platfomu diyebiliriz. Bu bizim iş dünyası ile karşılaşabileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesidir. Özellikle Facebook, Twitter ve Instagram’ın her ne kadar sizi takip ediyor olsalar da tüm paylaşımlarınızı tüm takipçilerinize gösterme noktasında her geçen gün erişimi azaltıyor olmasından dolayı Linkedin’in gelişimi oldukça önemli olmaktadır” diye konuştu.