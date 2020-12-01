Curisty'nin Mars'taki 365 günü böyle görüntülendi

Bilim insanlarının son yıllarda üzerinde daha çok çalışma yaptığı Kızıl Gezegen Mars'ta uzun bir süre görev yapan uzay aracı Curiosity, bugüne dek pek çok fotoğrafı Dünya'ya gönderdi. Şimdi ise Curiosity'nin bir yılı görüntülerle ekrana getirildi.

Curiosityandbeyond isimli YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde Curiosity'nin hareketleri dikkat çekiyor. Araştırmalarını robotik kolunu kullanarak yapan uzay aracının üzerinde spektrometre, lens görüntüleyici ve darbeli matkap yer alıyor. Bu ekipmanlarla Mars'ın zorlu koşullarında inceleme yapan Curiosity, böylece Mars'ın taşlarını ve toprak yapısını detaylıca analiz edebiliyor.

6 Ağustos 2012 tarihinde Mars'a iniş yapan Curiosity, pek çok keşifte önemli rol oynadı. Örneğin Kızıl Gezegen'de bulunan metan gazı ile birlikte hayat izine rastlanması da bu uzay aracı sayesinde oldu. Bir diğer örnek de gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtların elde edilmesiydi.

InSight ile birlikte Mars'taki görevi süren Curiosity'nin ardından Mars'a iki uzay aracı daha gelecek. Çin'in Huoxing-1'i ile NASA'nın Perservance isimli uzay araçları 2021 yılında Mars'a iniş yapacak. Son teknolojileri kullanan bu yeni nesil uzay araçları ile Mars'ta daha detaylı analizler yapılabilecek.







