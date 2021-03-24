CTSI Coin nedir?

CTSİ Coin (Cartesi), toplamalar ve yan zincirlerin bir kombinasyonunu kullanır. Genel programlanabilirlik: Geliştiriciler, zaten aşina oldukları genel yazılım yığınını kullanarak akıllı sözleşmeler ve dApp'ler oluşturabilirler. Cartesi, dApp'lerinin karmaşık mantığının çoğunu taşınabilir zincir dışı bileşenlere taşıyarak, geliştiricilere dApp'larının her bir parçasını barındıracakları en iyi çalışma zamanı ortamını seçme yetkisi verir.

Ölçeklenebilirlik: Cartesi, milyon kat hesaplama ölçeklenebilirliği , büyük dosyalar için veri kullanılabilirliği ve düşük işlem maliyetleri sağlar. Tüm bunlar, temeldeki blok zincirinin güçlü güvenlik garantilerini korur.

Gizlilik garantileri: Cartesi, oyuncuların verilerini gizledikleri merkezi olmayan oyunlara ve dApp'lerin gizliliğini koruyarak hassas veriler üzerinde çalışan Enterprise uygulamalarına izin verir.

Taşınabilirlik: Cartesi blok zincirinden bağımsızdır ve çoğu zincirin üzerinde çalışacaktır.