CS GO wallhack kodu nedir? CS GO duvar arkası görme kodu (Console)

CS Go oynarken bazı kodlar ya da hileler yazarak, rakibinize karşı avantaj elde edebilirsiniz. Tabii bu durum e-spor müsabakalarında kabul edilmiyor.

CS Go Wallhack Kodu Nedir?

Wallhack, Counter Strike oyununda duvarın arkasını görmenizi sağlayan bir hiledir. Bu hileyi kullandıktan hem duvarların, hem de herhangi bir nesnenin arkasındaki düşmanları görebilirsiniz. Her ne kadar ciddi maçlarda bu durumu uygulayamıyor olsanız da, keyfine ve arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda bu kodu kullanabilirsiniz.

Burada unutulmaması gereken bir nokta var. Herhangi bir e-spor maçı sırasında ya da rekabetçi serverlarda bu kodu kullanamazsınız. Eğer kullanırsanız, bu sizin diskalifiye edilmeniz ile sonuçlanabilir. Fakat arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda eğlenmek amacıyla bu kodu kullanmanızda hiçbir sakınca yok.

CS Go Duvar Arkası Görme Kodu (Console)

Eğer siz de duvar arkası görme kodunu kullanarak nesnelerin arkasındaki düşmanlarınızı görmek istiyorsanız, sırasıyla şu adımları izlemeniz gerekiyor.

l İlk adım olarak oyun konsolunu açın.

l Açılan oyun konsoluna "sv_cheats 1" yazın.

l Bunu yazdıktan sonra üçüncü adım olarak yine aynı konsola "r_drawothermodels 2" yazın.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra wallhack kodu aktif hale gelecektir. Artık nesnelerin ya da duvarların arkasındaki düşmanlarınızı görebilirsiniz. Wallhack kodunu herhangi bir ekstra program kullanmadan, yalnızca console üzerinden bu şekilde gerçekleştirmeniz mümkün.