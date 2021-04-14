Bilgisayarlarımız kimi zaman oyun oynarken bize çeşitli hatalar verebiliyorlar. Oyuna ve bazen de bilgisayarlara göre değişen bu hatalar ise oyun severlerin oldukça sıkıntılı anlar yaşamasına sebep oluyor.

CS:GO VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı Hatası Neden Olur?

CS:GO oynarken karşılaşılan "VAC Oturumunuzu Doğrulayamadı" hatası bazı durumlarda çeşitli 3. parti yazılımlardan kaynaklanmaktadır. Bilgisayarlara yüklü olan bu 3. parti yazılımlar Steam ile veya direkt oyun ile çatışarak oyunların hata vermesine sebep olabilirler. Bilgisayarlarda yüklü olan bu 3. parti yazılımlar arasında;

Cheat Engine

CCleaner

Process Hacker

Sandboxie

PowerShell

Hypervisions

IObit Start Menu 8

Steam Idlers

DLL Injections

gibi yazılımlar bulunur. Bu yazılımlardan bilgisayarınızda yüklü olan varsa, oyunu oynarken yazılımı kapatmanızı sorunu çözmeniz için yeterli olabilir. Eğer sorunun sebebi bu yazılımlardan herhangi birisiyse, oyun oynandığı sırada yazılımların da devre dışı bırakılması gereklidir. Bu şekilde CS:GO oyununda karşılaşılan "VAC Oturumunuzu Doğrulayamadı" hatası çözüme ulaştırılabilir.

CS:GO VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı Hatası Çözümü Nasıldır?

CS:GO oyununda karşılaşılan "VAC Oturumunuzu Doğrulayamadı" hatasının çözümü için tek bir yöntem bulunmaz. Hatanın sebebine bağlı olarak çözüm yöntemi de değişebilir.

Yöntem: Eğer "VAC Oturumunuzu Doğrulayamadı" hatası 3. parti yazılımları kapatmanıza rağmen hala devam ediyorsa, yapmanız gereken ilk şey Steam'den çıkış yapmak olmalıdır. Çıkış işlemini tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız. Bu işlem sonrasında sorun hala çözülmemişse diğer adımları uygulayabilirsiniz. Yöntem: İlk yöntem sonuçsuz kaldığından bu adımı uygulayabilirsiniz. İlk olarak Steam'den çıkış yapmalısınız. Daha sonra "Başlat" menüsüne gelerek "Çalıştır" komutuna tıklatın. Çalıştır komutunda karşınıza çıkan "Aç" sekmesinin karşısına; "C:\Program Dosyaları (x86)\Steam\bin\SteamService.exe" /repair komutunu girin. Son olarak klavyenizden "Enter"ı tuşlayın. Bu işlemin sonunda Steam uygulamasına tekrar giriş yapın. Yöntem: Steam'den çıkış yaparak dosya arama kısmına "cmd" karakterlerini girin. Komut İşlemi adlı uygulamayı yönetici olarak çalıştırmayı seçin. Açılan komut arayüzüne aşağıdaki karakterleri sırayla girin ve her birinden sonra "Enter"a basın.

bcdedit /deletevalue nointegritychechks

bcdedit /deletevalue loadoptions

bcdedit /debug off

bcdedit /deletevalue nx

En son, bilgisayarınızı tekrar başlatın ve Steam'e giriş yapın.