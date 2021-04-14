CS:GO ping düşürme işlemi nasıl yapılır? Counter Strike Go Ping düşürme yöntemleri

Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen CS:GO'nun tam açılımı Counter Strike Global Offensive yani Küresel Saldırı, 2012 yılında piyasaya sunulmuş, dünya çapında birçok kişinin beğendiği bir oyundur.

CS:GO Ping Düşürme Nasıl Yapılır?

Ping, bir bilgisayar üzerinden veri paketinin, sunucuya iletilmesi esnasında geçen süredir. Özellikle online oyunlar söz konusu olduğunda, büyük bir problem demektir. Çünkü ping ne kadar fazlaysa o kadar geç kalınmış olunur. Böylece lag adı verilen geç kalınmalar meydana gelir.

CS:GO'da pink düşürebilmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında;

Kablolu bağlantıda kullanma,

Güvenlik yazılımını devre dışı bırakma,

Steam üzerinden güncellemeleri devre dışı bırakma,

Arka plandan indirilenleri kapatma,

Oyun içerisindeki görüntü ayarlarını düzeltme,

DNS kullanmama,

Steam üzerinden CS:GO başlatma seçeneklerini düzeltme,

Ping kodları,

Bilgisayarın güç seçeneklerini değiştirme olarak bilinir.

Counter Strike Go Ping Düşürme Yöntemleri Nasıl Yapılır?

Kablolu Bağlantı Kullanma Yöntemi: Çoğu kişi bu yöntemi gözden kaçırır. Kablosuz bağlantıda oyun oynamak basittir, fakat bu oyun söz konusu olduğunda Ethernet bağlantısı oldukça önemlidir. Ethernet kablosu sayesinde daha az pingle ve daha güvenilir şekilde oyun oynanmaktadır. Kabro bağlantısı kopmadığı sürece ping sorunları ortadan kalkacaktır.

Güvenlik Yazılımını Devre Dışı Bırakma: Bilgisayarı korumakla görevli olan güvenlik yazılımları ya da güvenlik duvarı, online oyunlar söz konusu olduğunda oyuncuyu yavaşlatır. Oyuna girmeden önce tüm güvenlik yazılımları devre dışı kalırsa ping problemleri de ortadan kalkacaktır.

Steam Üzerinden Güncellemeleri Devre Dışı Bırakma: Steam üzerinden Ayarlar kısmına girip, daha sonra İndirilenler kısmından güncellemeler kapatıldığı takdirde ping sorunlarının da bir kısmı ortadan kalkar. Steam otomatik güncellemeleri direkt olarak yapamadığı gibi, saat dilimleri belirlenerek; oyuncu bu saatler içerisinde güncellemelerle karşılaşmaz. Bu durum da ping sorunlarından da kurtulmuş olur.

Arka Plandan İndirilenleri Kapatma: Görev Yöneticisi üzerinden performans ve ardından Kaynak İzleyicisini aç adımlarını izleyerek, Ağ sekmesi üzerinden gözlemlenen gereksiz kullanımlarda işlemi sonlandırarak, arka planda çalışan uygulamalar kapanır. Bu sayede arka planda herhangi bir şey açık olmadığı için ping problemi yaşanmaz.

Oyun İçerisindeki Görüntü Ayarlarını Düzeltme: Oyunun görüntü ayarlarında kısıtlamaya gidilirse yine ping problemi ortadan kalkacaktır. Bazı bilgisayarların oyunu kaldıramaması gayet normaldir. Şayet kaldıramadığı durumlarda da donma söz konusu olur. Bilgisayar için en ideal ayarlar seçildiğinde ise ping sorunu çözüme kavuşacaktır.

DNS Kullanmama: DNS'nin kullanım amacı kimi web sitelerine sorunsuz bir şekilde girebilmektir. Fakat DNS ayarları bu tip oyunlarda bağlantıları engeller. Bu yüzden oyunun akış süresini de uzatır. DNS’yi kapatmak oyunda ping oluşumunu engellemenin yollarından biridir.

Steam Üzerinden CS:GO Başlatma Seçeneklerini Düzeltme: Steam üzerinden oyunun seçeneklerini düzenlemek de ping oluşumunu azaltacaktır. Komutlar arasında yer alan RATE, oyun içindeki veri akış hızını belirlemektedir. RATE komutu için;

rate 786432

cl_updaterate 128

cl_cmdrate 128

cl_interp 0

cl_interp_ratio 1

cl_predict 1

cl_predictweapons 1

cl_lagcompensation 1 komutlarını Steam başlatma seçeneklerine girmek gerekmektedir.

Ping Kodları: CMD üzerinden yani komut yöneticisinden ipconfig/flushdns yazarak, İP adresi resetlenebilir. Böylece DNS adresi de temizlenmiş olacaktır.

Bilgisayarın Güç Seçeneklerini Değiştirme: Denetim Masası üzerinden Güç seçeneklerine girmek ve Yüksek Performans olarak ayarlama yapmak da yine ping sorunlarını ortadan kaldırır.