CS GO para ekleme kodu nedir? 10000 dolar yapma kodu (Console)

CS Go tüm dünya da oynanan ücretsiz olarak indirebileceğiniz keyifli bir nişancılık oyunudur. Oyun çevrimiçi özelliğine sahiptir, arkadaşlarınızla ya da dünyanın herhangi bir yerinden farklı kişilere karşı oynamanız mümkündür.

CS GO Para Ekleme Kodu Nedir?

CS Go ciddi bir oyun olsa da bazı hile kodları ekleyerek daha eğlenceli hale getirilebilmektedir. Para ekleme kodu da hile kodlarından biridir. Oyun için hazırlanmış bazı hile kodları olsa da en sık kullanılan hile kodları para ekleme kodlarıdır. Belirlenen kodu konsola eklediğinizde oyundaki profilinize otomatik olarak para ekleyebilirsiniz. Böylece oyunu kısa süre içinde daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

CS Go Konsolu Hile Kodlarına Açma

CS Go için hile kodlarının geçerli olabilmesi için öncelikle sunucunun kodlara açılması gerekmektedir. Hile kodunun geçerliliği olması için öncelikle sv_cheats 1vkodunu girerek konsolun hilelere açılmasını sağlamalısınız. Sonrasında kullanmak istediğiniz hile kodunu uygulayabilirsiniz.

10000 Dolar Yapma Kodu (Console)

CS Go için para ekleme üzerine farklı miktarlar için birçok kod kullanılabilmektedir. En çok kullanılan para ekleme hile kodu mp_afterroundmoney “X” ile oyun devam ederken bir sonraki rauntta alacağınız parayı belirleyebilirsiniz. Burada X ile işaretli bölüme 10000 yazmanız yeterlidir. Bu bölüme kaç yazarsanız alacağınız para ödülü de o kadar olacaktır. Konsolunuzu hile kodlarına açık hale getirdikten sonra para ekleme kodunu uygulayarak raount başına dilediğiniz kadar para ekleyebilirsiniz.