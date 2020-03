CS: GO oyuncu sayısıyla büyük bir rekor kırdı

2012 yılında yayınlanan ve o günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren CS: GO, yeni bir rekora imza attı. Steam Charts'ta yayınlanan rapora göre oyun, Şubat ayında anlıkı 916.996 oyuncuya ulaştı. Yani oyun neredeyse aynı anda 1 milyona yakın oyuncuyu ağırladı. Şubat ayının ilk haftasında 876 bini aşmayı başaran oyunun Şubat ayının son haftasında bu rakamı da geride bırakması şaşkınlık yarattı.



Oyuncu sayısının rekor seviye ulaşmasında CS'nin yıllardır gösterdiği başarı elbette oldukça etkili. Ancak CS: GO için çıkarılan yeni güncellemeler de oyuncuları oyuna daha çok bağlıyor ve oyuncular sıkılmadan saatlerce oyunun başından kalkmıyor.



Counter-Strike: Global Offensive (kısaca CS: GO), Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi bir birinci şahıs nişancı türünde aksiyon oyunu. Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olarak da düşünülebilir. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler (Terrorists) veya terörle mücadele ekibi (Counter-Terrorists) takımlarından birini seçerler.



Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiş.