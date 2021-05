CS GO ölümsüzlük kodu nedir? CS Go god mode ölümsüz olma kodu (Console)

Arkadaşlar ile oynanan oyunlardan olan CS GO oyunu içerisinde hile kodları bulunmaktadır. CS GO oyununda bulunan bu kodlardan birisi de ölümsüzlük kodudur. Bu kodu ile oyun içerisinde ölümsüz olmak mümkündür.

CS GO Ölümsüzlük Kodu Nedir?

CS GO, açılımı ile Counter Strike Global Offensive oyunu son yılların gözde oyunlarından birisidir. Bu oyun içerisinde pek çok hile kodu yer almaktadır. Ölümsüzlük kodu bunlardan birisidir. CS GO ölümsüzlük kodu ile oyun içerisinde ölümsüz olabilmek mümkündür. Bu kod ile oyuncular rakiplerinden aldığı hasarlardan etkilenmez ve canlı kalabilir. Böylece CS GO ölümsüzlük kodu oyuncunun oyun içerisinde hiç ölmeden oynama imkanı sağlamaktadır.

CS GO God Mode Ölümsüz Olma Kodu

CS GO oyunu içerisinde ölmeden oyunda kalabilmek için ölümsüzlük kodu bulunmaktadır. Fakat bu kod sadece özel atölye haritalarında, kişilerin kendilerine ait, yetkilerin bulunduğu sunucularda veya botlarda oynandığı taktirde kullanılmaktadır.

CS GO oyununda ölümsüz kalabilmek için konsolu é tuşuna basarak açmak gerekmektedir. Daha sonra alt kısımda çıkan kutuya '' sv_cheats 1 '' yazılmalıdır. Bu yazı ölümsüzlük kodu mod içerisinde aktif edebilmek için gerekli bir koddur. Bu kodun yazılmasının ardından yine konsol bölümüne '' god mode '' yazılmalı ve enter tuşuna basılmalıdır.