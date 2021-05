CS GO mermi sekmeme kodu nedir? CS Go No-Recoil kodu (Console)

Cs Go mermi sekmeme kodu, oyuncuların kullandığı silahların sekmemesine yardımcı oluyor. Bu sayede hedef daha iyi bir şekilde vurulabiliyor.

CS Go Mermi Sekmeme Kodu Nedir?

Cs Go oyununda merminin sekmemesi oyuncunun düşmanları daha iyi vurmasına neden olur. Bu kod her oyuncu tarafından kullanılan bir sekmeme kodudur. Silahların sekmemesini sağlayan bu kodla, düşmanlar daha iyi bir şekilde vurulabiliyor. Özellikle çok seken silahlarda çok işe yarayan bir kod çeşididir.

Bu kodlar silahların sekmemesi için yardımcı olur. Kodlar oyun tarafından oyunculara sağlanan ve yardımcı olan ayarlardan oluşur. Oyuncular kendilerine göre bu kodları kolayca kullanarak, ayarlarını istediği şekilde düzenleyebilir.

CS Go No-Recoil Kodu (Console)

Cs Go oyununda her silahın farklı bir sekme seviyesi bulunur. Sekmesi çok olan silahlar herkes tarafından tercih edilmiyor. Fakat No-recoil kodu kullanılarak, silahların sekmesinin önüne geçilebiliyor. Cs Go yapımcıları tarafından hazırlanan bu özel kodlar, her oyuncu tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Oyuncular basit işlemlerle bu kodu kullanarak özelliklerinden faydalanabiliyor.

Cs Go No-Recoil kodunu aktif etmek için yapılması gereken bazı işlemler vardır. İlk olarak oyuna giriş yapılması gerekir. Oyuna giriş yapıldıktan sonra klavyede yer alan "é" tuşuna basılır. Bu tuşa basıldığında bir console ekranı açılacaktır. Bu ekrana "sv_cheats 1" yazılması gerekiyor. Daha sonra “weapon_accuracy_nospread 1” ve “weapon_debug_spread_gap 1” kodlarını yazarak kodların aktif olmasını sağlayabilirsiniz.