CS GO fps gösterme kodu nedir? CS GO fps arttırma ve azaltma kodları (Console)

Cs Go fps gösterme kodlarını kullanarak, oyun içinde alınan fps değerlerinizi görebilirsiniz. Oyunun akıcı olması için fps değerlerinin önemi oldukça büyüktür

CS Go FPS Gösterme Kodu Nedir?

CS Go oyununda yer alan, oyuncular için belirlenmiş birçok özel kod bulunuyor. FPS gösterme kodu oyun içinde alınan değerleri anlık olarak ekrana çıkarıyor. Kodun aktif edilmesi durumunda ekrana gelen değerlerle alınan fps değerleri görülebiliyor.

Cs Go fps kodları kolay bir şekilde aktif edilerek, oyuncular aldığı fps değerlerini görebiliyor. Fps değerleri, bilgisayarının performansıyla alakalı değerlerdir. FPS'nin yüksek olması oyunun daha iyi oynanmasını sağlar.

Cs Go FPS Arttırma Ve Azaltma Kodları (Console)

Cs Go oyunu bir fps oyunudur. Fps değerlerinizin yüksek olması oyun grafiklerinin daha iyi olmasını sağlar. Tamamen bilgisayar özelliklerine göre değişen bu FPS değerleri oyun içinde fps koduyla öğreniliyor. Console kodlarını kullanarak birçok oyun özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Öncelikle konsol bölümünün açılması gerekiyor. Esc tuşu altında yer alan "é" tuşuna basılarak console açılır. Açılan console ekranına +graph komutunu veya cl_showfps 1 yazarsanız, oyun ekranında değerler belirecektir. Bu değerler oyun içinde alınan anlık fps değerleridir.

Fps değerleri bu ekran üzerinden kontrol edilerek oyun içinde sorun yaşayıp yaşamadığınızı öğrenebiliyorsunuz. Oyunculara fps değerlerini göstermek adına oluşturulmuş bir koddur. Her oyuncu bu kodu kolay bir şekilde kullanarak, aldığı fps değerlerini görebilir ve oyun içinde aldığı performans hakkında bilgi sahibi olur.