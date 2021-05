CS GO can kodu nedir? CS GO'da sınırsız can ekleme kodu (Console)

CS GO oyunu son yılların en çok sevilen ve sıklıkla oynanan oyunlardan birisidir. Bu oyunda uygulanabilen pek çok hile kodu bulunmaktadır. Sınırsız can kodu da bunlardan birisidir.

CS GO Can Kodu Nedir?

CS GO oyununda yönetici olduğunuz sunucuların tümünde hiçbir şekilde hasar almadan oyun rahatlıkla oynanabilmektedir. Bu kod ile oyuncular sınırsız can kodu alma hakkına sahip olabilmektedir. Ayrıca bu kod Valve tarafından sunulan kodlardır. Bu nedenle kullanılmasında hiçbir şekilde zarar veya cezası yoktur.

CS GO'da Sınırsız Can Ekleme Kodu Nedir?

CS GO oyununda can kodunu aktif ederek sınırsız can kazanabilme hakkına sahip olabilirsiniz. CS GO can kodunu aktif edebilmek için oyunun geliştirici konsolunun aktif olması gerekir. Geliştirici konsol şu şekilde aktif edilebilir:

- Oyun menüsü içerisinden seçenekler kısmına girilmelidir.

- Daha sonra oyun ayarları menüsüne tıklanmalıdır.

- Ayarlarda bulunan geliştirici konsolunu etkinleştir seçeneği evet durumuna getirilmelidir.

- Seçenekler bölümünden klavye/fare bölümüne gidilir konsolu aç/kapa komutunu karşısındaki tuşu kullanılmak istenen tuşa göre değiştirilmelidir.

- Daha sonra ana menüye dönerek atamış olunan tuşa basarak konsol açılmalı ve konsol edilmelidir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra konsolu açarak '' sv_cheats 1 '' komutu yazılmalıdır. Bu kod yazıldıktan sonra konsola gelip '' god '' yazarak sınırsız cana sahip olmak mümkündür.