Cs Go bunny kodu nedir? Cs Go'da bunny açma ve hızlandırma kodları (Console)

CS Go bunny kodu harita üzerinde daha hızlı zıplayabilmenizi bu sayede daha hızlı hareket edebilmenizi sağlamaktadır. Bunny kodunu kullanmak oyunculara avantaj sağlamaktadır.

CS Go Bunny Kodu Nedir?

CS Go Bunny kodu oyunda hile yaparak size ekstra hız katan bir hile kodudur. Kodu uygulamanız sonrasında harita üzerinde daha hızlı hareket etmenizi sağlayacaktır. Oyununuza hareket ve eğlence katmak için size hız kazandıracak bunny kodunu uygulamanız yeterlidir.

CS Go Bunny Kodu Kullanmak İçin

Tüm dünyada oynanan ve turnuvaları büyük ilgi gören CS Go bir rekabet dünyasıdır. Profesyoneller kadar standart oyuncularında oldukça heyecanlı karşılaşmalar yaşadığı bir oyundur. Oyunda daha hızlı olmak size ekstra avantaj sağlayacaktır. Birçok standart oyuncu bunny kodu kullanarak zıplama yeteneğini geliştirmektedir. Bunny kodu kullanmak size hız kazandırır ve bu oyunda büyük bir avantajdır.

CS Go'da Bunny açma ve hızlandırma kodları (Console)

Hile kodunu uygulayabilmek için ilk yapılması gereken consolu hile kodlarını kabul eder hale getirmektir. Önce consol açıldığında “sv_cheats 1” yazarak hile kodunu kabul eder hale getirmelisiniz. Ardından;

Mause kullanarak bunny yapabilmek için “bind mwheelup +jump” kodunu uygulamanız yeterlidir. Kodu aktif ettikten sonra mausenin orta tekerlek kısmını yukarı aşağı hareket ettirerek bunny yapabilirsiniz.

Mause kaydırma hareketlerini kullanarak bunny yapmak istiyorsanız konsolda “bindmwheeldown +jump” hile kodunu aktif hale getirmelisiniz. Bu kodla mause hareketleriyle bunny yapabilirsiniz.

Kodları kullanarak mause yardımıyla bunny yapabilme özelliği kazanabilir, karşılaşmalarınıza ekstra hız katabilirsiniz. Haritayı kısa süre içinde kat edebilir, diğer oyunculara karşı büyük avantajlar elde edebilirsiniz.