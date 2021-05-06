CS Go'da kodları girip hileleri ya da özellikleri aktif hale getirebilmek için, öncelikle kod gireceğiniz alanı açmanız gerekiyor. Bunun için de konsola "sv_cheats 1" yazmanız gerekiyor.

CS GO Bıçak Kodu Nedir? (Console)

CS Go oyununda pek çok bıçak bulunur. Eğer herhangi bir bıçağı satın almak istiyorsanız, oyunun çevrimdışı modlarında bu bıçakları denemeniz mümkün. Fakat bu kodlar herhangi bir çevrimiçi oyunda, başka kişilere karşı oynadığınız oyunlarda çalışmıyor. Bu kodları yalnızca botlara karşı oynarken çalıştırabilirsiniz. Bu kodları açmak için konsolu çalıştırdıktan sonra, kodları yazarak bıçakları deneyebilirsiniz. Bu kodları şu şekilde listeleyebiliriz:

l Counter Terrorist Knife - give weapon_knife_ct

l Bowie Knife - give weapon_knife_survival_bowie

l Terrorist Knife - give weapon_knife_t

l Gut Knife - give weapon_knife_gut

l M9 Bayonet - give weapon_knife_m9_bayonet

l Butterfly - give weapon_knife_butterfly

l Flip Knife - give weapon_knife_flip

l Falchion - give weapon_knife_falchion

l Golden Knife - give weapon_knifegg

l Bayonet - give weapon_bayonet

l Huntsman - give weapon_knife_tactical

l Karambit - give weapon_knife_karambit

Bu bıçaklar bire bir oyunlarda ya da takım oyunlarında denenmese de, bıçak satın almak isteyen bir kullanıcının satın alma işlemini yapmadan önce bıçakları denemesi faydalı oluyor.