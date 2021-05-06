Cs Go aim hack kodu nedir? Cs Go aimbot hilesi (Console)

Cs Go aim hack kodu kullanarak, düşmana ateş ettiğiniz mermilerin direk olarak düşmana gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Oyuncuların daha iyi hedef almasını sağlayan bir kod türüdür.

CS Go Aim Hack Kodu Nedir?

Cs go aim hack kodu her oyuncu tarafından tercih edilen ve kullanılan bir koddur. Bu kodla mermilerin düşmana isabet etmesi sağlanıyor. Mermilerin direk olarak düşmana gitmesi düşmanı daha hızlı öldürüyor. Bu koddan faydalanarak düşmanlarınızı daha çabuk bir şekilde öldürebilirsiniz.

Aim hack kodu mermilerin direk olarak düşmana gitmesine yardımcı olan bir kod çeşididir. Herhangi bir uygulama olarak kullanılmaz. Oyun yapımcıların, oyuncuların daha iyi bir şekilde performans göstermesi adına vermiş olduğu kodlardan biridir. Bu kodları kullanarak oyun içindeki ayarlar detaylı olarak düzenlenebilir ve oyuncu bu şekilde performansını arttırır.

CS Go Aimbot Hilesi (Console)

Cs Go oyununda oyuncular için hazırlanan faydalı kodlar bulunuyor. Bu kodlar arasında aimbot hilesi bulunuyor. Aimbot kodunu kullanarak düşmanlarınızı daha kısa süre içinde öldürebiliyorsunuz. Her oyuncu daha başarılı olabilmek adına bu kodları tercih ediyor.

Kodu aktifleştirmek için bazı ayarların yapılması gerekiyor. İlk olarak oyun açılmalıdır. Oyun ekranındayken "é" tuşuna basılarak console açılır. Console ekranına ilk olarak" sv_cheats 1" kodu yazılmalıdır. Bu kod yazılacak olan kodların aktifleştirilmesi için gereklidir. Daha sonra console ekranına “weapon_recoil_decay1_exp 99999” ve “weapon_recoil_decay2_exp 99999” kodları yazılır.