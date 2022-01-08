Crysis Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis Remastered için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Crysis Remastered adlı oyun bilgisayarlar için fazla donanım özelliklerine sahip olmayı gerektirmeyen ortalama gereksinimleri sahip olan bir oyun olarak belirtilmektedir.

Crysis Remastered Sistem Gereksinimleri Neler?

Crysis Remastered oyunu bilimkurgu üzerine tasarlanmış bir nişancı oyunu olarak değerlendirilmektedir. Bu oyun 2007 yılında oyun piyasasına sürülmekle birlikte günümüzde popüler olan oyunlar arasında yer almaktadır. Oyunda uzay mekiğinden tropik ormanlara hatta uçak gemilerine kadar pek çok karaktere rastlamak mümkün olmaktadır. Bu oyun için gerekli olan bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gereksinimleri şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır.

İşletim sistemi: Windows 10 64 BİT olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3 olması gerekir.

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RAM: En az 8 GB olması gerekmektedir.

Depolama alanı: 20 GB yeterli olmaktadır.

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon 470 olmalıdır.

Grafik belleği: 4 GB grafik belleği ve 1080p çözünürlüğe sahip olmaktadır.

Crysis Remastered İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Crysis Remastered oyunu fazla donanıma sahip olmayan bir oyun türü olarak ifade edilmektedir. Bu oyun için bilgisayarlarda bulunması gereken birtakım özellikler şunlar olmaktadır:

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i5-7600 veya daha üstü ya da AMD Ryzen 5 veya daha üstü olması tavsiye edilmektedir.

RAM: 12 GB yeterli olmaktadır.

Depolama alanı: 20 GB yeterli olmaktadır.

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56 olması gerekir.

Grafik belleği: 8 GB grafik belleği, 4K çözünürlük desteği olmalıdır.