Crysis Remastered için kötü haber geldi

Crysis Remastered'ı bekleyenler için olumsuz bir gelişme yaşandı. Crytek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunun birkaç hafta süreyle ertelendiğini duyurdu; ancak net bir tarih vermekten de kaçındı.

Oyunun çıkış tarihinin neden ertelendiği bilinmiyor; ancak oyunun grafiklerinin beklentilerin altında kalmasının verilen bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Crysis Remastered’in önsiparişi de oyunla birlikte Switch konsolu hariç tüm platformlarda geri çekilirken, oyunun sadece birkaç hafta ertelenmesinin grafikler üzerinde 'mucize' yaratmayacağını ve yayınlanan görüntülerden farklı bir grafikle karşılaşılmayacağını söyleyebiliriz.

Crysis ile Crysis Remastered’ın karşılaştırmalı görüntülerine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz: