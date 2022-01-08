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Crysis 3 sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Crysis 3 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Crysis 3 sistem gereksinimleri neler Crysis 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Bir oyun oynanmak istendiği zaman öncelikli olarak bilgisayarın oyunu kaldırıp kaldıramayacağı öğrenilmek istenmektedir. Oyunun yükleneceği bilgisayarın sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının araştırılması gerekmektedir. Crysis 3 sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? Crysis 3 oyununa ait sistem gereksinimlerini detayları ile derledik.

 

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Crysis 3, bilim kurgu türünde yer almakta olan bir video oyunudur. Birçok kişi tarafından sevilerek oynanan crysis 3, serinin devamı niteliğinde bir oyun olarak bilinmektedir. Crysis 3 Crytek tarafından geliştirilmiş bir oyun olarak ifade edilebilir.

Crysis 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Crysis 3 oynamak için bilgisayarın sahip olması gereken ve önerilen sistem gereksinimlerini şu şekildedir. Windows 7, 8 veya vista kullanılmadı gerekmektedir. Bilgisayar da 4 GB bellek bulunmalıdır. Dört çekirdekli bir işlemci bulunması önerilmektedir. Ekran kartının DirectX 11 destekli olması gerekmektedir. Bilgisayarda kullanılan sistemlerin ise Intel Core i3-530, AMD Phenom II X2 565, Nvidia GTX 560 ve AMD Radeon HD5870 kullanılması tercih edilmektedir.

Oyundan en yüksek verimin alınması için önerilen sistem gereksinimlerinin bulunması oldukça önemlidir. En düşük gereksinimler mevcut olduğu takdirde de oyunu çalıştırmak mümkün olmaktadır. Ancak oyundan alınacak maksimum verim için önerilen sistem gereksinimlerinin bulunması gerekmektedir. Ancak oyunu çalıştırmak için minimum gereksinimler de yeterli olacaktır.

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Crysis 3 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Crysis 3 oynamak için bilgisayarın minimum düzeyde sahip olması gereken bir gereksinim bulunmaktadır. Crysis 3 oynamak için bilgisayarınız minimum gereksinimleri karşılamadığı takdirde oyunun bilgisayarda açılması mümkün olmayacaktır. Siz de oyunu indirmeden önce sistem gereksinimlerini kontrol etmeyi ihmal etmemelisiniz.

Crysis 3 için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir. İşletim sistemi Windows vista, Windows 7 ve 8 olabilir. İşlemcinin çift çekirdekli işlemci olması gerekmektedir. Ekran kartının ise DirectX 11 destekli olması gerekmektedir. Oyunun açılması için 2 GB Ram gereklidir. Kullanılması gereken sistemler; AMD Athlon64 X2 2.7 Ghz (5200+), AMD Radeon HD5770, Intel Core2 Duo 2.4 Ghz (E6600) ve Nvidia GTS 450 sayılabilir.

 

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