Crysis 2 sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Crysis2 oyunu Microsoft Windows, Playstation 3 ile Xbox 360 versiyonu için satışa sunulmuştur. Crysis serisi temel oyunlarından 2.si Crysis2, 2011 yılından çıkmış olmasına rağmen bu günün oyunlarıyla yarışabilecek düzeyde bir video oyunudur. Kalite ve içeriğiyle kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Eğlenirken öğreten bilimkurgu oyun videoları pek çok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Görüntü kalitesi ses ve içerik bakımından zengin oyunun tekli ve ikili versiyonlarını kullanabilirsiniz.

Crysis2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Crysis2 video oyunu eğlence ve macerayı bir arada yaşatmaktadır. Eğlenirken öğrenmek, doyumsuz anlara yaşayabilmek için siz de Crysis 2 video oyununu deneyebilirsiniz. Crysis 2 video oyunu sistem gereksinimleri;

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Nvidia GeForce 8800 GT, HD 3850; Ekran kartı,

Windows 7, 8.1 64 Bit, İşletim sistemi,

2 Gb Ram,

512 MB; VRAM,

9 GB Crysis 2 boyutu ve

Intel Core 2Duo, AMD Athlon 64x2; İşlemcidir.

Bilimkurgu tarzı video oyunlarından biri olan Crysis 2, kullanıcılarına heyecan dolu zamanlar yaşatmaktadır. Eğlenirken öğrenmek, öğrendiklerini kullanabilme hayali kuranlar için ideal bir oyundur.

Cryasis2 İçin Önerilen Ve Minimum(En Düşük) Gereksinimler

Crysis serisi versiyonu olan, Crysis 2, 2011 yılında Frankfurt merkezli Crytek tarafından geliştirilmiştir. Microsoft Windows programa uygun Playstation 3- Xbox 360 uyumlu olarak satışa sunulmuştur. Crysis 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimleri;

İntel Core 2Duo, AMD Athlon II x2 ve üstü; İşlemci,

Windows 7, 8.1, 10 64 Bit; İşletim sistemi,

1 GB; VRAM,

4GB; RAM,

AMD Radeon HD 8470, Nvidia GeForce GTX 280 ve üstü; ekran kartı,

9 GB(SSD Önerilen); Depolama olarak bilinmektedir.

Bilimkurgu tarzı oyun videoları sevenler için geliştirilmiş oyun, kullanıcılarının keyifli vakit geçirebilecekleri yüksek kalite ve hızla satışta bulunmaktadır. Tarihi itibariyle bu günün oyunlarıyla yarışabilecek kalitede bir oyun olarak yoğun talep görmektedir. Sizin için de 7/24 bilgi alarak sipariş verebileceğiniz bir eğlence modeli olarak satışa sunulmuştur.