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Crysis 1 sistem gereksinimleri neler? Crysis 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Crysis 1 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Crysis 1 sistem gereksinimleri neler Crysis 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Bilgisayarda video oyunu oynamak isteyen kişilerin öncelikli olarak sistemlerinin oyunları açmak için yeterli olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Crysis 1 oyunu ise oldukça fazla sevilerek oynanan oyunlar arasında bulunmaktadır. Crysis 1 sistem gereksinimleri neler? Crysis 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? Crysis 1 sistem gereksinimlerini sizler için derledik.

 

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Crysis 1 oyunu, bilim-kurgu tarzı video oyunu olarak ifade edilebilir. Crysis 1 oyununu bilgisayarına yüklemek isteyen kişiler öncesinde bilgisayarda oyunu çalıştırıp çalıştıramayacaklarını öğrenmek isterler. Bunun içinde sistem gereksinimlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. En düşük sistem gereksinimleri de oyunu verimi düşük bir şekilde çalıştırmak mümkün olmaktadır. Ancak en yüksek verimi almak için önerilen sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekmektedir.

Crysis 1 Sistem Gereksinimleri Neler?

Crysis 1 oyununu oynamak için bilgisayarda yüklü olan işletim sisteminin Windows XP veya Vista olması gerekmektedir. Aynı zamanda bilgisayarda olması gereken ekran kartının GeForce 6800 veya RADEON 9800 PRO olması gerekmektedir. Oyunun çalışması için sahip olunması gereken minimum işlemci ise Intel Pentium 4 3.20GHz olarak ifade edilebilir.

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Kullanılmayan ram miktarının ise 1 GB olması gerektiğini söylemek mümkündür. Oyunu yüklemek ve çalıştırmak için bilgisayarda 12 GB boş alan bulunması gerekmektedir. Direct X versiyonu olarak ise DirectX 9 bulunmalıdır. Minimum gereksinimler ile de oyunu çalıştırmak mümkün olmaktadır.

Crysis 1 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Crysis 1 oyununu en verimli şekilde çalıştırmak için ise önerilen sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekmektedir. İşletim sistemi olarak Windows XP veya Vista kullanılması gerekmektedir. Ekran kartı olarak ise bilgisayarda 8800 GTS olması önerilmektedir. Sahip olunan işlemcinin ise Intel Core 2 DUO 2.2 GHz veya Athlon 64 X2 4400+ olması gerekmektedir.

Bilgisayarda kullanılmayan Ram miktarının ise 2 GB RAM olması önerilmektedir. Boş depolama alanı olarak ise oyunun yüklenmesi ve çalıştırılması için 12 Gb boş alan bulunmalıdır. Aynı zamanda direct X versiyonu olarak ise directX 9 bulunmalıdır. Oyunu oynarken en yüksek düzeyde verim almak için önerilen sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekmektedir.

 

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