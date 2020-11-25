Crusader Kings III için yeni güncelleme yayında

1 Eylül 2020’den bu yana Crusader Kings III oyuncuları, tarihi hükümdarların yerine defalarca geçtiler ve onları zafere veya yenilgiye götürdüler. Ruler Designer özelliğiyle oyuncular, görünüm, yaş, etnik köken, cinsel yönelim ve daha fazlasını kapsayan özelleştirme seçenekleriyle kendi özel hükümdarlarını tasarlayabilirlecek.

● Hükümdarınızın başlangıç bölgesini seçin ve ardından tasarımcıya giriş yapın.

● Özellikler ekleyin ve becerilerinde ince ayar yapın. Parlak bir stratejist veya kutsal yönetici olun.

● Herhangi bir kültür, din özelliği veya cinsel yönelimle erkek veya kadın olarak oynayın.

● Görünümleri saç uzunluğu, ten rengi, kaş şekli ve çok daha fazlasını içeren binlerce seçenekle özelleştirin.

Tüm bunlara ek olarak 1.2 yaması, Crusader Kings III'e birçok güncelleme ve düzeltme getiriyor. Öne çıkan özellikler şöyle:

● Oyundaki karakterlere göre infazları, savaş cinayetlerini ve (bilinen) cinayetleri izleyen İnfaz Listesi eklendi.

● Hanedan görünümünde arayüz iyileştirmeleri eklendi.

● Askeri iyileştirmeler, ana gücünüze ordu eklemenize ve bir eyalette tedarik sınırının ötesinde askerlerin yükseltilmesini engellemenize olanak tanır.

● Sibirya Paganizmi oyuna yeni bir inanç özelliği olarak eklendi.

● Çirkin karakterler artık daha abartılı yüz özelliklerine sahip.

● Kurallarda ve seçeneklerde değişiklikler oldu. Çıplaklık artık bir kural değil, bir oyun ayarı olarak alınıyor. Kural seti artık yapay zeka ile evliliklerinin sıklığını etkileyecek şekilde yapılandırılabilir.

Crusader Kings III Ruler Designer özelliği ve diğer değişiklikler, en yeni güncellemeyi tamamladığınızda otomatik olarak oyuna eklenecek.



