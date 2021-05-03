Crm Nedir Ve Ne İşe Yarar? Crm Programı Kullanımı Hakkında Bilgi

CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelir. CRM, bir şirketin müşterileri ve potansiyel müşterileriyle olan etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış iş yazılımını ifade eder.

CRM Nedir ve Ne İşe Yarar?

CRM, müşteri ilişkileri yönetimi olarak tanımlanır ve işletme sahiplerinin müşterileriyle ilişkilerini güçlenmesini sağlayan bir yazılım sistemidir. CRM ayrıca organizasyona, verimliliğe, zaman yönetimine ve müşterileri her adımda etkilemeye yardımcı olur.

CRM yazılımı 1990'ların ortalarından beri varlığını sürdürüyor. Fakat eşsiz bir seçenek haline geldi. CRM platformları, satış liderlerinizden ve müşterilerinizden gelen tüm verileri tek bir yerde birbirine bağlayan güçlü sistemlerdir. Bir CRM, tüm aramaları, e-postaları ve toplantıları kaydedip analiz ederek müşteri hizmetlerini iyileştirmeye, satışları artırmaya ve geliri artırmaya yardımcı olur.

Sadece onlar için mesajlarla potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizin her birini memnun ederken, geniş ölçekte kişiselleşebilirsiniz. Satış ve pazarlamanızı daha akıllı, daha güçlü ve daha verimli hale getirmek için verileri izleyebilir, segmentlere ayırabilir ve dilimleyebilirsiniz. Müşteri ilişkileri yönetimi, CRM'lerin ne yaptığının gerçek bir açıklamasıdır. Fakat bu üç mütevazı kelime tüm hikayeyi anlatmaz.

Ayrıntıların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım olmadan, işletme sahipleri ayak uydurmaya çalışırken kendilerini düzensiz hale getirebilirler. Bu durum, Keap gibi CRM'leri, potansiyel müşterileri, müşterileri ve diğer kişilerle ilişkilerini geliştirmek isteyen küçük işletme sahipleri için sahip olması gereken bir zorunluluk haline getirdi.

CRM programı kullanımı hakkında bilgi;

CRM Sistemi Ne Yapar?

Büyük ölçekte iletişim yönetimi, ister bulut tabanlı CRM ister sunucunuzdaki CRM yazılımı olsun, herhangi bir müşteri bilgi sisteminin temel işlevidir. Müşteri adaylarından iş ortaklarına kadar her tür iletişim için verileri depolamak ve yönetmek demektir.

Birçok küçük işletme, bu tür ilişkileri takip etmek için hala elektronik tablolar, gelen kutular ile mücadele ediyor. Fakat bir noktada, bu "sistemler" yeni teknoloji ile başa çıkamaz. CMR alanlarının her biri, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde güncellenebilir, ince ayar yapılabilir ve özelleştirilebilir.



Tetikleyicilere göre müşteri adayı puanlama,

Şirket büyüklüğü,

Bir şirket içinde birden çok kişi,

Kişi unvanı,

Not geçmişi,

Mevcut satış hattı aşaması,

Ayrıntılı raporlama ve dahası.



Yalnızca müşteri adı ve e-posta adresi mi var? CRM'i basit bir kişi yönetimi sistemi olarak kullanmak yeterlidir. İyi bir CRM, planladığınız veya tamamladığınız etkinlikleri, verileri izlemenize olanak tanır. Satış yaptığınız her bir işte kimin karar verdiğine dair notlar ekleyin ve anlamlı, veriye dayalı bir satış stratejisine sahip olun. Sektör bilgilerini ve şirket boyutunu ekleyerek müşterileri kanala göre bölümlere ayırabilirsiniz.

CRM Platformu Nasıl Çalışır?

Bir şirket nitelikli potansiyel müşteriler oluştururken, CRM potansiyel bir müşterinin eylemlerini sosyal medya, e-posta ve web sitesi kanalları aracılığıyla izler. Sistem, tüm önemli noktalara ulaşan planlı bir yolculuk boyunca onlara rehberlik etmeden veya onlara rehberlik etmenize yardımcı olmadan önce potansiyel müşteriler hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplar.

CRM sisteminin avantajları, satış görevlileri, pazarlama ekipleri, müşteri destek uzmanları ve küçük işletmelerin yanı sıra büyük şirketlerde müşterilerle temasa geçen herkes tarafından kullanılabilir. Belki de en büyük fayda organizasyondur. Sisteme geçiş yaparken, telefon numaraları, e-posta adresleri ve tercih edilen iletişim bilgileri gibi temel iletişim bilgilerini gireceksiniz. CRM sisteminiz çalışmaya başladığında, kullanıcılar her bir müşteriyle ilgili temel bilgileri ve gelişmiş verileri takip edebilir ve takip edebilir.