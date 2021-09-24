Critical process died hatası neden olur? Durdurma kodu critical process died ne demek?

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Critical process died hatası pek çok sebepten dolayı meydana gelebilmektedir. Söz konusu olan sebeplerin başında sürücülerin bozuk olması veya hatalı disk olması sonucunda görülmektedir.

CRİTİCAL PROCESS DİED HATASI NEDEN OLUR?

Türkçe olarak kritik süreç öldü anlamına gelen critical process died hatası, bilgisayarlarda çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebilmektedir. Bu tür hata ile karşı karşıya kalan ve mavi ekran hatası alan kullanıcılar, hatanın tüm çözüm yollarını öğrenmek istiyor. Critical process died hatasının başlıca sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Bazı bozuk Windows dosyaları

- Hatalı olan diskler

- Kayıt defteri girdilerinin bozulmuş olması

- Bozuk ram

- Bozulan sürücülerin olması

- Windows güncellemeleri ile uyumlu olmayan bazı sürücüler

DURDURMA KODU CRİTİCAL PROCESS DİED NE DEMEK?

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Genel olarak Windows 10 kullanıcılarında sıkça karşılaşılan bir sorun olan critical process died yani mavi ekran hatası sorunu, bilgisayarın açılmamasına ve reset işlemi yapılsa bile aynı hata ile karşılaşılmasına yol açmaktadır. Bu hatayı alanlar hatanın ne demek olduğunu ve çözümünü merak ediyor. Critical process died sorunu bilgisayarınızdaki herhangi bir sürücülerde kötü amaçlı yazılım veya farklı hatalar olması anlamına gelmektedir. Bu durumda bilgisayar sistem hatasının çözümü için bu hatayı vermektedir. Critical process died hatasının başlıca çözümleri ise şunlardır:

- Windows işletim sisteminizi güncellemek gerekir. Eğer güncel ise bilgisayar aygıt yöneticisindeki tüm donanım sürücülerini güncelleyin.

- Ekran kartlı bilgisayarlar için ekran kartının güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer güncel değilse ekran kartınızı güncelleyin.

- Bilgisayar ram belleğini kontrol edin. Ram bellekte bir sorun varsa bunun sonucunda da mavi ekran hatası almak mümkündür. Bilgisayarı kapatın ve bilgisayardaki ram belleğinizi çıkarın. Ardından ram belleği bez yardımı ile silin ve üzerinde çizik olup olmadığını kontrol ederek tekrar yerine takın.