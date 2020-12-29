Cristiano Ronaldo Free Fire’da oyun karakteri oldu

Hayata geçirilen yeniliklerle birlikte klasik battle royale yapımlarının bir adım ötesine geçmeyi başaran Free Fire, yeni operasyonun duyurusunu 13 Aralık 2020 Pazar günü Cristiano Ronaldo canlı yayını ile duyurdu.

Türkiye’de sevilen 20’den fazla ünlü isimden büyük ilgi

Türkiye’nin en sevilen oyun ve spor yayıncıları Krono Operasyonu için harekete geçti. Enes Batur, Oha Diyorum, Uğur Karakullukçu, Erman Yaşar, Enis Kirazoğlu, Barış Bra, Kozmik Karınca gibi isimler Free Fire için çeşitli videolar hazırlayarak sosyal medya ve dijital video platformlarında heyecanlarını paylaştılar.

Mobil oyun endüstrisinin en büyük işbirliği

Garena Free Fire ve Cristiano Ronaldo’nun işbirliği, mobil oyun sektöründeki en büyük anlaşma olmayı başardı. Bu sayede dünyanın en çok bilinen ünlü ve sporcu kişiliklerinden birisi, Free Fire evreninde oynanabilir karakter olmayı başardı. Dolayısıyla, artık oyunseverler dünyanın en iyi futbolcusunun karakterini alarak yeni evrende savaşma şansı buldu.



2019 yılı içinde akıllı mobil cihazlara en çok indirilen oyun olmayı başaran Garena Free Fire, bu alanda en iyi mobil espor yapımlarından biri olarak taçlandırıldı. 2020 yılı itibariyle hızlı bir şekilde büyümeye devam eden Garena Free Fire, son olarak dünyanın en iyi futbolcusu ile işbirliği yaparak yılı zirvede kapattı.

2021’de çok daha büyük projeler oyunseverleri bekliyor

2019 ve 2020 yıllarında hızlı bir şekilde büyüyen ve adından sıklıkla bahsettiren Free Fire, 2021 yılı itibariyle yeni projelere ev sahipliği yapacak. Yeni haritalar, eşyalar, oyun modları ve heyecanlar 2021 yılında Garena Free Fire fırtınasıyla devam edecek. Şimdiden 2021 iş birliklerini duyurmaya başlayan Free Fire, herkesi heyecanlandırmaya devam ediyor.

Free Fire, hem Apple iOS uygulamasından hem de Google Play mağazasından indirilebilir. Aynı zamanda oyun ile ilgili tüm gelişmeleri Instagram hesabı ve Krono web sitesini ziyaret ederek takip edebilirsiniz.





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