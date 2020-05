Create with ADATA yarışması başladı

ADATA Pazarlama Direktörü Jennie Liu şirketin bu konudaki yaklaşımını şöyle açıkladı, “Bu kampanya ile içerik üreticilerine ADATA ürünlerinin yalnızca oyuncular ve hız aşırtma meraklıları için olmadığını göstermek istedik. Bir fotoğrafçı, animasyon sanatçısı ya da vlogger da pekâlâ ürünlerimizin sunduğu performans ve güvenilirlikten faydalanarak ortaya harika işler çıkarabilirler.”

ADATA Premier DDR4 3200

ADATA Premier DDR4 3200 U-DIMM ve SO-DIMM bellekler yeni nesil Intel ve AMD platformları destekleyerek kullanıcılarına daha yüksek hızlar ve daha fazla enerji verimliliği sunuyor. 1.5V’tan 1.2V’a düşürülen voltaj sayesinde yalnızca %20 enerji verimliliği elde ediliyor, veri aktarım hızını da saniyede 25,6GB’a kadar çıkarıyor.

ADATA FALCON M.2 2280 PCIe Gen3x4 SSD

Son teknoloji ürünü PCIe Gen 3x4 arabirimini kullanan NVMe 1.3 desteğine ve SLC önbelleğe sahip ADATA FALCON M.2 SSD saniyede 3100MB’a kadar okuma ve 1500MB’a kadar da yazma hızı sunabiliyor.

ADATA SE800 External SSD

SE800 taşınabilir SSD kullanıcılarına kolaylık ve hareketlilik sunmak üzere tasarlandı. Darbelere, suya ve toza karşı da yüksek koruma sağlıyor. Performans konusunda ise ürün saniyede 1000MB’a kadar okuma ve yazma hızına ulaşabiliyor.

ADATA HD710 Pro Taşınabilir Disk

ADATA HD710 Pro modeli 5TB’a kadar çıkabilen kapasitesi ve IP68 standardının ötesindeki suya ve toza dayanıklılık özelliğiyle başta fotoğraf ve video olmak üzere her türlü medya dosyasını depolamak için bir çözüm.

ADATA Premier ONE SDXC UHS-II Hafıza Kartı

Premier ONE SDXC UHS-II hafıza kartı kameralar, tabletler, telefonlar gibi mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Saniyede 290 MB’a kadar okuma hızına ulaşabilen ürün UHS-I SD kartlara kıyasla 3 kat daha hızlı. Video oynatma kısmında V90 sertifikasına sahip olan Premier ONE SDXC UHS-II kartlar Ultra HD 8K, 4K be 3D/VR çözünürlükteki videoları kaydetmek ve oynatmak için gerekli hızı sunuyor.

ADATA Premier ONE microSDXC UHS-II Hafıza Kartı

Premier ONE microSDXC UHS-II hafıza kartı en yeni UHS-II standartlarının gerekliliklerini karşılıyor. Saniyede 275MB’a kadar okuma hızına ulaşabilen bu kart akıllı telefonlar, tabletler, aksiyon kameralar ve drone’lar gibi cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. V90 video etiketine sahip olan kart Ultra HD 8K, 4K ve 3D/VR video kaydını destekliyor.

ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I Hafıza Kartı

Aksiyon kameralar ve araç içi kameralar düşünülerek üretilen Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı uzun süre yazma ve silme işlemine uygun. A2 sertifikasına sahip kart bu sayede mobil cihazlarda uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyor. V30 video hız sertifikası olan ADATA Premier Pro saniyede en az 30MB yazma hızı sunuyor ve bu yönüyle 1080p çözünürlükte video kaydı için ideal.

ADATA içerik üreticilerinin de faydalanabileceği ürünlerini bir Instagram yarışmasıyla hediye etmeye karar verdi ve 14 Mayıs itibariyle herkesin katılımına açık olan yarışmayı başlattı. Ayrıntılar için event.adata.com/createwithadata/en adresi ziyaret edilebilir.