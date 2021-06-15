CPU performansını artırmayı sağlayacak IPU tanıtıldı

IPU, bir veri merkezindeki işlevleri güvenli bir şekilde hızlandırarak sistem düzeyinde altyapı kaynaklarını akıllıca yönetebilen, programlanabilir bir ağ cihazı.

Bulut operatörlerinin yüksek performans ve öngörülebilirliğin yanı sıra yüksek derecede kontrol sağlarken, tamamen sanallaştırılmış bir depolama ve ağ mimarisine geçmelerine olanak tanıyor.

IPU, veri merkezinde mikro hizmet tabanlı bir mimari kullanılarak oluşturulan modern uygulamaları hızlandırmak için özel işlevlere sahip. Google ve Facebook'ta yapılan araştırmalar, CPU döngülerinin %221 ila %802'inin mikro hizmet iletişim ek yükü tarafından tüketilebileceğini gösterdi.

Bir bulut sağlayıcısı, IPU ile müşterilerinin CPU ve sistem belleğinin işlevlerini tamamen kontrol etmesini sağlarken altyapı işlevlerini güvenli bir şekilde yönetebilir.

Bir IPU şu yetenekleri sunar:



Atanmış protokol hızlandırıcılarla depolama sanallaştırması, ağ sanallaştırması ve güvenlik dahil altyapı işlevlerini hızlandırır.



Daha önceki yazılımda CPU'da yapılan depolama ve ağ sanallaştırma işlevlerini IPU'ya taşıyarak CPU çekirdeklerini boşaltır.



Esnek iş yükü yerleşimine izin vererek veri merkezi kullanımını iyileştirir.



Bulut servis sağlayıcılarının altyapı işlev dağıtımlarını yazılım hızında özelleştirmelerini sağlar.

Intel Veri Platformları Grubu başkan yardımcısı ve Ethernet Ürünleri Grubu genel müdürü Patty Kummrow konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:



''Hiper ölçekleyicilerin çoğuyla yaptığı iş birliğinin bir sonucu olarak Intel, Xeon-D, FPGA ve Ethernet bileşenleriyle IPU pazarında halihazırda hacim lideri. Intel'in FPGA tabanlı IPU platformlarından ilki, birden çok bulut hizmeti sağlayıcısında konuşlandırıldı ve ilk ASIC IPU'muz test ediliyor."

Microsoft Donanım Mühendisliği Müdürü Andrew Putnam ise şu sözleri kaydetti:



''2015'ten önce Microsoft, Azure Hızlandırılmış Ağ Oluşturma gibi hizmetler aracılığıyla ağ ve depolama yığınlarını boşaltmak ve hızlandırmak için birden çok Intel sunucu neslinde yeniden yapılandırılabilir SmartNIC'lerin kullanımına öncülük etti. SmartNIC, işlem çekirdeklerini boşaltmamıza, çok daha yüksek bant genişliklerine ve depolama IOPS'sine ölçeklendirmemize, dağıtımdan sonra yeni özellikler eklememize ve bulut müşterilerimize öngörülebilir performans sağlamamıza olanak tanıyor.''

Intel, ek FPGA tabanlı IPU platformları ve özel ASIC'ler sunacak. Bu çözümler, müşterilerin son teknoloji bulut düzenleme yazılımı oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir yazılım temeli tarafından etkinleştirilecek.