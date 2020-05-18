MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCovid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli kan pıhtılaşmaları görülüyor
GeriTeknoloji Covid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli kan pıhtılaşmaları görülüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 18.05.2020 - 06:17,Son Güncelleme:

Covid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli kan pıhtılaşmaları görülüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Covid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli kan pıhtılaşmaları görülüyor
Abone Olgoogle-news

Tıp uzmanları, Covid-19'u ağır geçiren hastaların yüzde 30 kadarında, tehlikeli kan pıhtılarının oluştuğunu söyledi.

Uzmanlar, tromboz adı da verilen damarlardaki kan pıhtılaşmasının, ölü sayısını artıran unsurlardan biri olabileceğini belirtti.

Kan pıhtılaşmasının oluşmasında, vücudun virüse doğal bir tepkisi olan akciğerlerdeki ciddi enflemasyonun rol oynadığı kaydediliyor.

Dünya genelindeki hastalar, virüs nedeniyle bazıları ölümcül olabilen komplikasyonlar yaşıyor.

Virüs ayrıca, gerellikle bacaklarda görülen derin toplardamar trombozu vakalarını da artırdı. Bu vakalarda, kan pıhtısından parçalar kopabilyor ve akciğere ulaşıp, kan damarlarını tıkarsa, ölümcül olabiliyor.

Oppo Reno 3 Pro incelemesiFind X2 model amiral telefonunun ardından Oppo bu kez Reno 3 Pro ile Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Peki Oppo Reno 3 Pro nasıl bir telefon? Yakından inceledik...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle