Covid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli kan pıhtılaşmaları görülüyor

Uzmanlar, tromboz adı da verilen damarlardaki kan pıhtılaşmasının, ölü sayısını artıran unsurlardan biri olabileceğini belirtti.

Kan pıhtılaşmasının oluşmasında, vücudun virüse doğal bir tepkisi olan akciğerlerdeki ciddi enflemasyonun rol oynadığı kaydediliyor.

Dünya genelindeki hastalar, virüs nedeniyle bazıları ölümcül olabilen komplikasyonlar yaşıyor.

Virüs ayrıca, gerellikle bacaklarda görülen derin toplardamar trombozu vakalarını da artırdı. Bu vakalarda, kan pıhtısından parçalar kopabilyor ve akciğere ulaşıp, kan damarlarını tıkarsa, ölümcül olabiliyor.



