COVID-19, sosyal medya fenomenlerini nasıl etkiledi?

Instagram üzerinden sayfa açarak, kısa bir süre sonra ayda para kazanmaya başlamak mümkün. Ancak bu işin de kuralları var. Mutlaka vergi levhası almak, yapılan işlerin vergilerini ödemek, doğru kişilerle çalışmak, doğru kelimeleri kullanmak, doğru fotoğraf ya da video paylaşımı yapmak, markalarla iyi bir iletişim kurmak ve en önemlisi takipçilerle iletişim dilinin uygun olması gerekiyor.

KİTAP YAZAN INFLUENCER



Instagram hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya mecralarından biri. Instagram üzerinden para kazanıp, ofiste çalışmak yerine özgürce çalışabilmek mümkün. Bunu yapan ve Instagram üzerinde binlerce takipçisi olan kişilerden biri de Serap Oğuz Tan. Koronavirüs günlerini kitap yazarak değerlendiren Tan, dijital dünyada yaşanan aşkı ve ilişkileri kaleme aldığı kitabıyla dikkat çekti.

TAKİPÇİLERLE ETKİLEŞİM ŞART

Instagram üzerinden para kazanmak için önerilerini sıralayan Tan, “İçerik üretmek istedikleri sayfa; ilham vermek istedikleri alanı yansıtacağı için kendi hayatlarından kolayca entegre edebilecekleri bir yöne konsantre olmalarını öneririm. Örneğin günlük hayatında stili ile dikkat çeken biri bir moda sayfası, yaptığı makyaj ve güzellik ritüelleri ile çevresinin övgüsünü alan bir kadının da bir güzellik sayfası açması kolayca kitleler tarafından tanınmasına yardımcı olacaktır. Son olarak kitlesinin sorduğu sorulara mümkün mertebe cevap verebilmek onlarla etkileşim içinde olmak gerekir” diyor.

PAYLAŞIMLAR ASLA REKLAM KOKMAMALI

Instagram üzerinden para kazanmak için, kazanç sağlanacak mecralara katkı sağlamak gerektiğini söyleyen Tan, “Bu bazen prestij, bazen satış odaklı bir katkıdır. Eğer ürettiğiniz içeriklerle etki alanınızda olan kitlelere ilham veriyor, satın alma/ tercih etme fikirlerine yön veriyorsanız kazanç da geliyor. Gerçek tüketici bilinçli. Kimin hangi markayı, ürünü, hizmeti kullanacağını tahmin ediyor. Kendi hayat standardına, yaşam görüşüne uygun marka ve kurumlarla iş birliği yapan instagram kullanıcıları daha samimi ve gerçek geliyor halka. İçerikleri çok reklam kokarak değil de, gerçekten memnun kalınan tecrübeler doğrultusunda oluşturmak daha efektif bir çözüm getiriyor” şeklinde konuşuyor.

VERGİ ÖDEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Ancak kazanç sağlarken vergiye dikkat etmek gerekiyor. Instagram, en yüksek vergi oranlarının döndüğü mecralardan birisi. Para kazanmak isteyen kişi mutlaka vergi levhasına sahip olmalı. Tan, kazancın çalışılan markalarla ve kitleyle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, “Bir anasayfa postu paylaşımından on binlerce lira kazanmak da mümkün. En önemli kriter ne kadar istendiğiniz. Bir marka ya da kurum özellikle de -şu şu isimler olsun- diyorsa o isimler büyük paralar kazanıyor. Onların haricinde de, markalar tarafından henüz keşfedilmemiş olan, ancak biz ajanslar tarafından keşfedilen çok iyi içerik üreten ve kısa sürede kitlelerini büyüten Instagram kullanıcıları da iyi bütçeler alabiliyor. Her yüksek takipçili influencer markanız ya da kurumunuz için doğru isim olacak diye bir kaide yok, etkileşimi markanızla uyuşan kişilerle dijital medya pazarlaması yapmalısınız ” diyerek marka ve kurumlara da yol gösteriyor.

Bir diğer Instagram üzerinden gelir sağlayan kişi de Kadriye Altınbaşak. Altınbaşak, büyük kızının süt alerjisinden, küçük kızının da iştahsızlığından çekmiş bir anne olarak internette araştırdığı tariflerle bu sorunu aşmaya çalışan bir anne. O da deneyimlerini diğer annelerle paylaşmak için Instagram hesabı açarak 450 bin takipçi sayısını aşmış durumda. Takipçi sayısı artınca çeşitli firmalardan teklifler alan Altınbaşak, ev ekonomisine katkıda bulunmak için girdiği bu yolda gelir elde ediyor.

Altınbaşak iyi bir Instagram sayfasıyla yüz binlerce lira gelir elde edilebileceğini söyleyerek, “Kazanç durumu sayfa sayınıza göre değişir. Aylık 2-3 bin TL kazanan sayfalar da var, aylık 100 binin üstünde kazanan sayfalar da var. İçeriklerinizin ve size güvenen insanların sayısı birlikte önemli.” diyor.

Ancak bu iş keyifli görünse de stres düzeyi yüksek bir iş. Altınbaşak, profesyonel olmak gerektiğini söyleyerek, “Bu mecradan kazanç elde etmek istiyorsanız sinirleriniz alınmış olmalı. Her sabah işe gider gibi kalkıp günlük yaptıklarınızı takip eden, paylaşım yapmadığınız da sizi soran insanlar oluyor. Eğer ki bu hobiyi iş olarak seçmişseniz yaptığınız işe saygınız olması gerekiyor. Çoğu zaman gündeme paylaşımlar yön veriyor. Yanlış bir kelime seçimi ile linç de edilebilirsiniz çünkü sosyal medya da kimsenin dilinin kemiği yok.” şeklinde konuşuyor.

Sosyal medyadan ücret kazanmanın pek bir dezavantajı olmadığını ekleyen Altınbaşak, “Faturanızı kesip firmalarla iş birliğinizi doğru şekilde yapıyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ama geçim kaynağınızı bir tek buraya bağlamayın. Çünkü bugün sosyal medyayı kapatıyoruz deseler birçok fenomen işsiz kalır.” diyor.



