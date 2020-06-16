Covid-19 müzik dinleme alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

AdColony’nin Türkiye’de 18-65 yaş arası katılımcılarla yaptığı “Covid-19 Döneminde Değişen Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması” salgın sebebiyle değişen müzik dinleme ve şarkı tercihlerimizi gözler önüne seriyor.



Yapılan araştırmaya göre Covid-19 döneminde Türkiye’de kullanıcılar arasında en popüler olan müzik dinleme platformu %48 ile Spotify. Özellikle evden geçirilen zamanın artması müzik dinleme sürelerinin de artmasına neden oluyor. Araştırmaya katılanların %56’sı Covid-19 döneminin öncesine oranla daha fazla müzik dinlediklerini belirtiyor.



AdColony EMEA&LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer bu dönem değişen müzik dinleme alışkanlıklarını yorumladı. “Artık araçlarda daha az vakit geçirdiğimiz için kullanıcılar geleneksel radyo yerine çevrimiçi müzik dinleme seçeneği sunan uygulamaları tercih ediyorlar. Özellikle evde geçirilen vaktin artmasıyla müzik dinlenme oranlarının da arttığını görüyoruz.”



Bu dönemde kafa dağıtmak, rahatlamak ve huzurlu hissetmek herkesin en büyük isteği. Müziğin rahatlatıcı gücü burada da devreye giriyor. Katılımcıların %94’ü müzik dinlemenin rahatlattığını ve mutlu hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.



Çoğu işyerinin evden çalışmaya başlaması, okulların kapalı olması ve haftasonları sokağa çıkma yasakları nedeniyle bu dönemde kullanıcıların %51’i araçlarında daha az, evlerinde ise daha fazla müzik dinlediklerini bildiriyor.



Poscastler ise bu dönemde iyice popülerleşmeye devam ediyor. Katılımcıların %54’ü özellikle komedi ve haber podcastlerini daha fazla dinlemeyi tercih ettiklerini söylüyorlar.



Müzik türler özelinde ise katılımcıların %53’ünün en fazla dinlediği müzik türü Türkçe Pop oluyor. Yabancı Pop ise %33 ile en fazla tercih edilen ikinci müzik türü oluyor.



