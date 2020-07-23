Covid-19 döneminde siber saldırılar yüzde 542 oranında arttı

Yeni bir araştırma raporuna göre (https://blog.nexusguard.com/threat-report/ddos-threat-report-2020-q1) geçen senenin aynı dönemine göre bu dönem siber saldırılarda %542’lik artış olduğunun gözlendiğini söyleyen Bilgin Metin; uzaktan çalışmanın arttığı, okullarda derslerin ağırlıklı olarak internet üzerinden verildiği şu günlerde siber saldırılara karşı altyapı iyileştirilmesinin aciliyet kazandığını vurguladı.

Türkiye’ye de siber saldırı tehditleri var; çözüm fiber hatların karaya alınması

Bilgin Metin, özellikle çok farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağınık Hizmet Kesintisi saldırılarının (DDoS) tehlikeli olabileceğini vurguladı ve çözüm olarak internet trafiğinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.Fiber hatların büyük bir kısmının deniz altında olmasının dezavantajlı olduğunu ifade eden Metin, bu hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu’nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılmasını önerdi. Türkiye’nin küresel Internet trafiğinin kavşak noktasında yer alması sebebiyle transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin Metin, Türkiye’ye yönelik çeşitli saldırı tehditleri olduğunu ekledi.

Metin,son yıllarda dünyada yaşanan siber saldırılara dair şu bilgileri verdi: ‘’21 Ekim 2016 ABD’deki İnternet teknoloji şirketi Dyn şirketine yapılan dDOS saldırı trafiği 1200 Gbps idi ve Airbnb, Amazon.com, Fox News, HBO, The New York Times, Twitter, Visa ve CNN gibi köklü kuruluşları çalışmaz hale getirdi. Şubat 2018’de GitHUB’a yönelik saldırı ise 1300Gbps büyüklüğünde idi. Diğer taraftan bu durumu gerekli adımları atmak için bir fırsat olarak görmemiz lazım. Ülkemizdeki fiber optik kablo altyapı kapasitesinin çok daha hızlı şekilde arttırılması gerekiyor. Siber saldırı esnasında internet trafiğini iyi yönetebilmemiz için hızlı bir şekilde İnternet Değişim Noktaları’nın (Internet Exchange Point) hayata geçirilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerekiyor’’.

Türkiye Dijital İpek Yolu’nu devreye sokabilir

Bilgin Metin, Türkiye’nin coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasında olduğunu ve bu durumu internet trafiğini yönetmek açısından avantaja çevirebileceğini belirterek şöyle devam etti:

‘’Yoğun internet trafiğine sahip İnternet Servis Sağlayıcı, veri merkezleri, telekom alt yapı firmalarının trafiklerinin iyi yönetildiği kavşak noktası gibi düşünülebilir. Nasıl ki bir kavşakta trafik ışığı yoksa kilitlenmeler yaşanıyorsa ’İnternet Değişim Noktaları’nın (IDN) olmayışı da gereksiz tıkanmalara sebep olmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasıdır.Ülkemiz transit internet geçişleri için dünyadaki İnternet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebilir. Dünyadaki fiber hatların büyük bir kısmı deniz altı hatları olsa bile derin deniz balıkçılığı yüzünden kesintiler yaşayabilmekteler. İnternet trafiği için karasal fiber optik kablolar çok daha güvenilirdir. Bu bakımdan tarihi İpek Yolu’nun güzergâhı fiber optik kablolar için de önemli hale gelmektedir. Fiber optik kabloların döşenmesi için tren yolları ideal bir ortam sağlar.

Sonuç olarak ülkemizde daha fazla sayıda ’İnternet Değişim Noktaları hayata geçirildiğinde hem ekonomik avantajlar yaşanacak hem de dDOS saldırıları geldiği zaman internet trafiği daha iyi yönlendirilerek siber direnç artırılacaktır. İnternet üzerindeki trafikteki gecikme süreleri düşeceği için video konferans uygulamalarındaki kalite artacaktır.Altyapımız 5G teknolojisine hazır hale gelecektir. Ülkemizin kıtalararası internet trafiğinin akışı için avantajlı olan bu konumunun aktif kullanıma açılmasıyla Dijital İpekyolu hayata geçmiş olacaktır’’.



