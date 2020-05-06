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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 06:26,Son Güncelleme:

Çorum’da drone ile maske dağıtımı yapıldı

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Çorum’da drone ile maske dağıtımı yapıldı
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Çorum’da, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımına başlandı. Ekipler, binalarda oturanlara drone ile maskelerini ulaştırıyor.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu atölyelerde nano teknolojiyle pamuklu kumaştan maskeler üretti. 200 bin adet üretilen maskelerin dağıtımı başladı. 250 kişiden oluşan 11 kişilik ekip, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Bazı ekipler, apartman dairelerinde oturanlara maskelerini drone ile balkonlardan ulaştırıyor. Evlerinde bulunamayanlar ise maskelerini zabıta noktalarından alabiliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen 200 bin maskenin dağıtımına başladıklarını belirterek, herkese maske ulaştıracaklarını söyledi.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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