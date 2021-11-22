Cortex (CTXC) coin nedir?

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Cortex blok zincirinin en önemli teknolojik dönüm noktası, Cortex Sanal Makinesidir (CVM) . CVM, Ethereum Sanal Makinesinden (EVM) taşınır ve bu da onu EVM ile geriye dönük uyumlu hale getirir. Ek olarak, AI çıkarımı için ek katmanlar içerir (talimatları çıkar ve deterministik çıkarım motoru). Cortex ayrıca bir İş Kanıtı (PoW) konsensüs mekanizması kullanır .

CTXC belirteç için bir ücret olarak kullanılır işlemler ve akıllı sözleşme yürütme . Bir işlem başlatıldığında, madencilere Endorfin ücretleri ( Ethereum gazına eşdeğer ) tahsis edilir ve AI / ML model sağlayıcılarına ödeme yapmak için kullanılır.