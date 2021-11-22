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Cortex (CTXC) coin nedir?

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Cortex (CTXC) coin nedir

Cortex, AI algoritmalarının ve AI destekli dApp'lerin yürütülmesini destekleyen halka açık bir blok zinciri altyapısıdır . Tutarlı bir şekilde, makine öğrenimi modelleri, kullanıcılar tarafından çağrılabilecekleri (yani, "çıkarma") akıllı sözleşmelere taşınacaktır. İşte, Cortex (CTXC) coin hakkında detaylı bilgiler

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Cortex blok zincirinin en önemli teknolojik dönüm noktası, Cortex Sanal Makinesidir (CVM) . CVM, Ethereum Sanal Makinesinden (EVM) taşınır ve bu da onu EVM ile geriye dönük uyumlu hale getirir. Ek olarak, AI çıkarımı için ek katmanlar içerir (talimatları çıkar ve deterministik çıkarım motoru). Cortex ayrıca bir İş Kanıtı (PoW) konsensüs mekanizması kullanır .

CTXC belirteç için bir ücret olarak kullanılır işlemler ve akıllı sözleşme yürütme . Bir işlem başlatıldığında, madencilere Endorfin ücretleri ( Ethereum gazına eşdeğer ) tahsis edilir ve AI / ML model sağlayıcılarına ödeme yapmak için kullanılır.

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